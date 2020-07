Po romanci v izolaciji jo je zasnubil na plaži

Šestletno razmerje z Wilmerjem je ni pripeljalo do zaroke, z Maxom pa sta pripravljena na večnost po le nekaj skupnih mesecih.

Osebni Arhiv Z velikanskim zaročnim prstanom ji je poskušal pokazati svojo ljubezen. FOTO: Osebni Arhiv

500

tisočakov naj bi bil vreden pevkin zaročni prstan.

ap Kljub samozavestnim nastopom se je zvezdnica v zasebnosti borila z bulimijo in mamili. FOTO: Ap

OBDOBJE socialnega distanciranja je bilo velika preizkušnja za razmerja. Številni odnosi so se skrhali, se končali z ločitvijo, spet drugi pa so postali trdnejši, kot so kdaj bili. Med zadnje srečneže se prišteva tudi Demi Lovato, ki ji je usoda le malce pred vsesplošno izolacijo na pot pripeljala igralca Maxa Ehricha. Po par kratkih tednih romance, zaradi kriznih okoliščin sta ostajala v stikih le prek sodobne tehnologije, sta, četudi sta se komaj dobro spoznala, razmerje prestavila v najvišjo prestavo in se izolirala skupaj. V teh par kratkih, a nadvse intenzivnih mesecih sta spoznala, da sta dve polovici ene celote in Max je po pičlih štirih mesecih ljubezni po usodnem vprašanju zaslišal le presrečni da.Ameriški igralec je to slutil že pred desetletjem! »Vse, kar si želim za božič, je Demi Lovato!« je namreč objavil na twitterju leta 2011, ko pop pevke še ni poznal, njeno srce pa je takrat že eno leto utripalo za– 2016. sta se razšla. Marca letos se je ta Maxova dolgoletna želja začela uresničevati, sprva z izmenjavo sporočilc, že po prvem zmenku pa je bilo tudi prikupni glasbenici jasno, da je spoznala moškega svojega življenja.»Vanj je zaljubljena od prvega trenutka njunega prvega zmenka. V hipu sta vedela, da sta popoln par, in sta od dneva ena nerazdružljiva,« je povedal vir in dodal, da je bila med njima vse od začetka izjemna povezava, kakršne Demi še nikoli prej ni začutila. »Preprosto sta se ujela. In vedela, da je to tisto pravo.« Kar ni ušlo niti zvezdničini družini, ki Demi menda še nikoli prej ni videla tako srečne kot z Maxom. Sprevideli so, da ima nanjo nadvse dober vpliv. Nikakršna skrivnost namreč ni, da je imela zvezdnica v preteklosti precejšnje težave z bulimijo, tabletami, kokainom in alkoholom, Max pa je tisti, ki ji pomaga ostati na poti treznosti, odkar je predlani po prevelikem odmerku skoraj umrla. »Podpira jo v treznem življenju in jo sprejema natanko takšno, kakršna je.«Komaj sta marca začela pisati ljubezensko zgodbo, sta se že vselila v Demijino hišo. A čeprav so jima okoliščine preprečevale postopno spoznavanje drug drugega, običajne zmenke in nato tudi predstavljanje njunim prijateljem in družinam, sta se v tem času, ujeta v hišo, spoznala do obisti, Demi pa je Maxa prek videokonferenc predstavila tudi prijateljem in družini.Max je menda že pred tedni kupil zaročni prstan, Demi pa naj bi tudi že vedela, da jo bo zasnubil. Počakal je le na primeren trenutek, nato pa na plaži 27-letnico presenetil z velikanskim diamantnim prstanom, po mnenju poznavalcev vrednim skoraj pol milijona.»Od trenutka, ko sva se spoznala, vem, da te ljubim. Nikoli prej razen od staršev se nisem čutila tako brezpogojno ljubljene z vsemi svojimi napakami vred,« je pevka razlila svoja nežna čustva tudi po družabnih omrežjih in še dodala, da komaj čaka, da z 29-letnim Maxom začneta skupno življenje in ustvarita družino.