Po razhodu nova ljubezen: zvezdnik ljubi 19 let mlajšo

Hollywoodski igralec in ljubljenec ženskih src Channing Tatum (44) in 36-letna prav tako igralka Zoë Kravitz sta oktobra lani po treh letih zveze razdrla zaroko, zdaj je on potrdil romanco, o kateri se je šepetalo od začetka leta, piše Page six.

Novo srečo je našel ob 25 let stari avstralski manekenki Inki Williams, s katero sta se pojavila na zabavi CAA pred podelitvijo oskarjev v Los Angelesu.

O njuni romanci se je začelo šušljati že januarja, ko sta bila opažena v hotelu Santa Monica Proper, in zdi se, da so zadeve med njima že postale resnejše.

Inka se je rodila v Melbournu, odraščala je na Baliju in je uspešna manekenka. Ustanovila je tudi lastno modno znamko She Is I.

»Čutim močno povezanost s kulturo in energijo Balija. To je zelo sveto in globoko, in mislim, da se pozna na mojem delu in življenjskem slogu,« je dejala za portal DeuxMoi in dodala, da ji je manekenska kariera pomagala zgraditi močno osebnost.

Konec razmerja Channinga in njegove nekdanje zaročenke Zoë je presenetila njune oboževalce. Zlasti zaradi dejstva, da sta odpovedala že načrtovano poroko. Le nekaj mesecev pred razhodom si je igralec na roki omislil tetovažo njenih začetnic.

Spoznala sta se med snemanjem filma Mežikni dvakrat (Blink Twice), ki ga je leta 2021 režirala Zoë, nekaj mesecev kasneje je v enem izmed intervjujev izjavila, da Tatum med snemanjem skrbel zanjo, zaradi česar sta se hitro zbližala.

»Ne glede na to, ali mi je kuhal čaj ali nalival pijačo, bil je moj zaščitnik, in bilo je res lepo ter prisrčno. Channing je čudovit človek. Zna me nasmejati in oba ljubiva umetnost, rada raziskujeva.

Oba rada gledava filme, predvsem pa se pogovarjava o njih,« je povedala novembra 2022 za GQ.

Njuno zvezo je blagoslovil tudi znani oče igralke, pevec Lenny Kravitz. »Krasen tip je,« je o Tatumu povedal televizijski voditeljici Sherri Shepherd:

»Resnično se dobro razumeva. Imava odličen odnos. Srečujeva se in pogovarjava. Je zelo globok človek in izjemno dobro vzgojen,« so besede, s katerimi je glasbenik nekoč hvalil svojega nesojenega zeta.