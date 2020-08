Po princesi izginil še šejk

REUTERS PICTURES Salman bin Abdulaziz Al Saud je star 84 let in Mohammed bin Salman že nestrpno pričakuje, kdaj bo od njega prevzel prestol. FOTO: Lintao Zhang/Reuters

V začetku leta se je vsaka sled izgubila tudi za savdsko princeso Basmah bint Saud, ki je bila v zaporu od novembra lani.

Savdska Arabija je kot čoln, ki mirno pluje svojo pot. Nihče tega čolna namerno ne maje, ko pa nekdo ga, ima za to zelo dober razlog in običajno gre za kaj res hudega.

Po tem, ko je v začetku leta izginila savdska princesa, ki so jo novembra lani strpali v zapor, se je zdaj vsakršna sled izgubila še za šejkom, ki se je v priporu znašel po navodilih enega njegovih bratrancev prestolonaslednikaO tem so javnost obvestili njegovi odvetniki, ki pravijo, da bin Nayefa niso videli ali od njega česar koli slišali že pet mesecev, vse odkar se je s še 20 člani vladajoče družine znašel v priporu. Bojijo se najhujšega, saj šejka pestijo mnoge zdravstvene težave, njegov osebni zdravnik pa ga v priporu menda ni smel obiskati niti enkrat. Prijatelj mnogih članov savdske kraljeve družine je medtem medijem dejal, da je zelo nenavadno, da so se šejkovi odvetniki odločili javno spregovoriti, saj da tega nikdar ne bi storili brez vednosti bin Nayefa ali njegove družine, dovoljenja pa slednji zagotovo ne bi dali, če ne bi bilo res kaj hudo narobe.»Ti ljudje imajo sredstva, ki jim omogočajo, kakršno koli življenje si želijo. Vse si lahko privoščijo, vsaj v materialnem smislu, a to ima svojo ceno. Najbolje je uživati v bogastvu v anonimnosti, se ne izpostavljati, še posebno ne v medijih. Savdska Arabija je kot čoln, ki mirno pluje svojo pot. Nihče ga namerno ne maje, ko pa nekdo ga, ima za to zelo dober razlog in običajno gre za kaj res hudega,« je dejal omenjeni prijatelj, ki je, enako kot šejkovi odvetniki, želel ostati anonimen.Bin Nayef je bil še nedolgo tega sicer pomemben član savdske kraljeve družine in najbolj ugleden diplomat ter zastopnik svoje domovine na zahodu. Najverjetneje je to tudi razlog, da ga je dal bratranec zapreti, saj v svojih akcijah, za katere sicer trdi, da so uperjene proti koruptivnim posameznikom, cilja predvsem na ljudi, ki mu predstavljajo neposredno grožnjo.Ker želi imeti, ko bo njegov očenekega dne umrl ali s položaja odstopil in mu predal prestol, absolutno oblast in nobenega konkurenta, ki bi ga lahko zamenjal ali ogrozil moč, ki jo trenutno ima, je dal vse pozapreti, enako se je zgodilo s tistimi, za katere je posumil, da mu niso stoodstotno zvesti.