Kam je izginil sprednji zob slavnega igralca? (VIDEO in FOTO)

Poleg žene legendarnega igralca Brucea Willisa, Emme Heming, ki je na njegov 68. rojstni dan objavila video z njegovimi in njunimi skupnimi fotografijami in posnetki, o čemer smo že poročali tukaj, je to storila tudi bivša.

Demi Moore (60) je na družbenih omrežjih objavila posnetek praznovanja z družino, ki pa je zaskrbel nekatere njegove oboževalce. Na posnetku so opazili, da deluje Bruce nekoliko nestabilen na nogah, se pravi, da se rahlo opoteka in da so vidne sledi hude bolezni, s katero se bori, opazili pa so tudi, da mu manjka sprednji zob.

Različni odzivi

»Kam mu je izginil sprednji zob?«, »Solze mi gredo na oči, ko ga vidim takega«, »Ne zdi se mi dobro, res sem žalosten zaradi tega,« so zapisali na Twitterju.

»Kako je možno, da mu manjka zob, človek pa ima na bančnem računu milijone,« so še komentirali, nekateri pa dodali, da je videti v redu, vendar so znaki njegove bolezni očitni.

Pod objavo so se zvrstili tudi pozitivni komentarji, v katerih ljudje hvalijo Brucea, da je dobro, njegovo družino pa, da ga podpira in mu pomaga. Spomnimo, lani so mu diagnosticirali afazijo, možgansko bolezen, zaradi katere se je igralsko upokojil, pred kratkim pa so ugotovili, da Bruce trpi za demenco, poroča 24sata.hr.

