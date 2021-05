Po osmih letih konec ljubezni

Vzljubili smo ga v seriji Kako sem spoznal vajino mamo.

Zvezdnik razpada dolgoletne ljubezni še ni komentiral.

Naj imamo nekoga še tako radi, stvari se včasih pač ne obnesejo. »Je moj najboljši prijatelj. Z nikomer nisem še preživela toliko časa, se z nikomer toliko smejala in jokala, toliko doživela in si toliko reči delila. Skupaj sva notranje rasla in se spremenila. Na boljše,« je zapisala umetnica, ki nikoli ni pričakovala, da se med dvema človekoma lahko splete tako močna in globoka vez, kot se je med njo in, s katerim sta se zaljubila pred osmimi leti.A čeprav simpatični hollywoodski zvezdnik, ki ga verjetno najbolje poznamo iz ameriške humoristične nanizanke Kako sem spoznal vajino mamo, še vedno ostaja njen najboljši prijatelj in ga bo vedno brezpogojno ljubila, je razmerju zvezdniškega parčka vseeno odklenkalo. »Spremembe se v življenju pač dogodijo,« je sporočila in dodala, da sta z igralcem že pred nekaj časa sklenila, da se razideta.Med prikupno Alexis in Jasonom je zaprasketalo v iztekanju leta 2013, malce po tem, ko se je izpela igralčeva ljubezen s stanovsko kolegico. A čeprav je novemu parčku precej hitro postalo jasno, da sta verjetno naletela na nekaj nadvse lepega, svojih nežnih čustev vendar nista obešala na veliki zvon in se šele po treh letih tudi javno in uradno pokazala kot srečen par, na rdeči preprogi dobrodelne prireditve pod taktirko oskarjevcaTo pa je bil tudi eden redkih skupnih utrinkov, ki sta jih zaljubljenca delila z javnostjo. Raje sta ohranjala svojo zasebnost, zato je bilo Alexis zdaj še toliko bolj nenavadno s svetom deliti, da se je njuna ljubezen izpela. »Objaviti novico razhoda na družabnih omrežjih je nadvse čudno. Toda tudi imeti razmerje na očeh javnosti ni lahko,« je čivknila in dodala, da sta oba z Jasonom nadvse zaščitniška do svoje zasebnosti in tako bosta živela tudi v prihodnje, čeprav po novem le kot prijatelja, ne več kot ljubimca.