Po nesreči je kupila 70 škatel kosmičev

Z začetkom karantene, najsi spomladanske, najsi jesenske, so ljudje panično drli v trgovine in kupovali že neverjetne zaloge posameznih izdelkov, skoraj kot bi se pripravljali na konec sveta.Ponekod so trgovine izropali toaletnega papirja, spet drugje so domov vlačili že groteskne zaloge testenin in vina, pri nas pa je bil kvas tisti, ki je šel za med. Podobna mrzlica je napadla tudi ameriško pevko, ki je, da bi udobno preživela karanteno, naročila kar 70 škatel kosmičev.A medtem ko so drugi tolikšne zaloge delali načrtno, je ona svojo hišo napolnila s kosmiči po nesreči. Ker kot 19-letno dekle, ki komaj odkriva samostojno življenje, nima predstave, koliko je v trgovini za posamezne izdelke treba odšteti.Žitni hrustljavi obročki s sadnim okusom so tisti, v katere Billie zjutraj najraje zagrize. Zato je, ko ji jih je začelo zmanjkovati, sedla za računalnik, da – kot danes počne velik del sveta – obnovi zalogo s spletni nakupom.»Nikoli prej še nisem bila odrasla oseba, zato ne vem, koliko kaj stane. Pa tudi privoščiti si nismo mogli veliko, saj sem odraščala brez denarja, ki pa mi ga zdaj ne manjka. Sem v čudni situaciji, ki je od prej ne poznam,« je dejala zvezdnica, ki je lani z naskokom osvojila svetovno glasbeno sceno, saj je s podelitve grammyjev odšla s kar petimi kipci, od tega štirimi v glavnih kategorijah. Dosežek, ki je pred njo uspel zgolj dvema glasbenikoma.»Počutim se skoraj butasto, a res se mi sanjalo ni, koliko naj bi stali kosmiči. Želela sem naročiti le eno škatlo, in ko mi je končni znesek pokazal 30 evrov, sem bila pač prepričana, da toliko stanejo. Nisem vedela, da bi bilo to noro drago za kosmiče.« Zato je široko pobuljila, ko je na dom dobila kar sedemdeset škatel.Mladi zvezdniki pogosto ne prenesejo bremena, ki ga s seboj prinese svetovna prepoznavnost. Tedaj se namreč znajdejo pod drobnogledom javnosti, ki je pogosto kruta, zato se morajo obdati z debelim ščitom, če ne želijo, da jih pikre pripombe neznancev, najpogosteje na račun njihovega videza, ne ranijo pregloboko. A čeprav je tudi Billie prejela več kot pravičen delež grdih besed – najpogosteje ker darkerska najstnica zeleno-črnih las v ohlapnih, nekaj konfekcijskih številk prevelikih oblačilih pač ne ustreza sodobnim suhljatim in polikanim lepotnim normativom –, je samozaničevanje zaradi videza že preživela in premlela še pred svetovno slavo.»Prevelika oblačila sem začela nositi, ker si nisem bila všeč. A k sreči sem to fazo že preživela. Če bi me namreč zaradi tega kritizirali pred tremi leti, ko sem najbolj sovražila samo sebe – naj le rečem, da sem vesela, da nisem več v tej fazi.« Pri tem pa ne skriva, da je bila že pri 12 letih v globoki depresiji, zaradi katere se je rezala z britvico, prepričana, da si bolečino zasluži. »Tedaj sem namerno stradala, preprosto nisem jedla. Spomnim se tudi, da sem začela jemati neke 'čudežne' tabletke, zaradi katerih naj bi hitro in precej shujšala. Namesto tega sem začela spet lulati v posteljo. In stara sem bila 12 let! Noro!«