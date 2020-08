Po nesreči bi lahko ostal paraliziran

Osebni Arhiv Moral bo izpreči in se osredotočiti le na okrevanje. FOTO: Osebni Arhiv

Kolo zna voziti. Ne nazadnje je bilo kolesarjenje del njegovega spremenjenega, bolj zdravega življenjskega sloga, s katerim jes sebe oklestil kar nekaj kilogramov. Pa tudi električna kolesa mu nikakor niso neznanka, saj naj bi si prvo kupil že pred nekaj leti.Zato je bil prepričan, da je že strokovnjak, ki si lahko privošči − ne nazadnje mu to omogoča tudi debela denarnica − menda najmočnejše električno kolo na svetu, ki naj bi letelo tudi skoraj 100 km/h in je na angleških javnih cestah zaradi svoje moči celo prepovedano. Čemu, je Simon zdaj spoznal nadvse boleče, saj ga je na krstni vožnji na domačem igrišču vrglo s kolesa, pri čemer si je močno poškodoval hrbtenico.»Če si kupite takšno kolo, še pred poskusno vožnjo preberite priročnik,« je, ker se je na lastni napaki očitno nečesa naučil, svetoval glasbeni mogul. A šele potem, ko je prestal šesturno operacijo, med katero so mu naravnali več zlomov in vstavili kovinsko ploščico. Čeprav bi bil razplet, ko mu sreča ne bi bila mila, lahko precej hujši in usodnejši. Kajti medtem ko so zdaj pred njim sicer tedni fizioterapije, morda celo večmesečno okrevanje, bi kaj lahko pristal tudi na invalidskem vozičku.»Padel je direktno na hrbet. Sila udarca je zgrešila hrbtenjačo za le morda centimeter. Kar je tisti centimeter razlike med hudo poškodbo in paralizo,« je zvezdnikovo srečo v nesreči razkril vir. V precejšnji meri je bil za nezgodo kriv sam. Ne le, ker ni prebral priročnika, kako ravnati z novim, super močnim kolesom, tudi, ker je menda že na poskusni vožnji poskušal peljati po zadnjem kolesu. In surova moč električnega konjička na pedala ga je presenetila. Katapultiralo ga je v zrak, priletel je naravnost na hrbet in z zlomi na menda najmanj treh mestih pristal na operacijski mizi. »Glede na okoliščine je v redu. Vse ga boli,« čeprav naj bi dva dni po posegu že pregledoval elektronsko pošto, odgovarjal na klice, postavil naj bi se celo že na noge. A nadvse previdno, saj menda še ni povsem jasno, ali je utrpel kakšne dolgotrajne posledice. »Šele ko bodo otekline povsem splahnele, bo jasno, ali in kakšne posledice je povzročila poškodba,« je dejal vir in dodal, da so zvezdnika zdravniki že opozorili, da je pred njim dolgotrajno okrevanje, vključno z naporno in bolečo fizioterapijo, nosil bo menda tudi opornico za vrat.Po operaciji je Cowell, prvi mož za televizijskimi šovi, kot so Britanija ima talent, Ameriški idol in X Factor, še sanjaril, da se bo že kmalu vrnil na delo in zasedel svoj vroči žirantski stolček oddaje Amerika ima talent. A je zdravniška opozorila, da se mu, če ne izpreže ter se posveti le okrevanju, seveda pod strokovnim nadzorom, lahko dolgoročno precej slabo piše, vzel resno. »Bolje mu je, a vseeno ne bo mogel priti na snemanja. A brez skrbi, Amerika, nekdo precej bolj moder, bolj kul in bolj seksi ga bo zamenjal na sodniškem stolčku!« je nekoliko šaljivo napovedala pevka, da bo začasno zasedla Cowellovo mesto in ob pomoči preostalih sodnikov,in, iskala najizjemnejše talente.