Po mamini prihaja še zgodba o očetu

Nedavno je postala mamica še v tretje. FOTO: Osebni Arhiv

Zelena luč

Ne, hvala, televizija mi ne diši! V originalni seriji so se Joshu Radnorju kot Tedu Mosbyju v vlogi prijateljev priključili igralci Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris in Alyson Hannigan (slednja sta dobila tudi nagrado People's Choice). Prav lahko bi bila zasedba nekoliko drugačna, saj je bila osrednja Tedova vloga sprva ponujena Jasonu Biggsu, zvezdniku filmov Ameriška pita. »Ena izmed stvari, ki jih najbolj obžalujem, je, da sem to vlogo zavrnil. To je povezano z mojo precej snobovsko fazo življenja, ko sem mislil, da si z velikega platna pač ne želim preiti na televizijo.«

Kako je spoznala očeta svojega sina, bo tokrat pripovedovala Duffova. FOTO: Osebni Arhiv

In tako, otroka, sem spoznal vajino mamo,« je Ted Mosby v podobihčerki in sinu devet sezon humoristične serije Kako sem spoznal vajino mamo pripovedoval zgodbo. V 208 delih je popisal svojo mladost v New Yorku, druženje s prijatelji v priljubljenem lokalu in svoja ljubezenska razmerja z vsemi padci in vzponi ter smešnimi zapleti. Serija se je v ZDA zavihtela med elito najbolj priljubljenih situacijskih komedij, ovenčana z 10 emmyji, sedem let po epilogu pa dobiva še žensko različico.»Zavedam se, da moram napeti vse sile,« pravi ameriška televizijska ljubljenka, ki se bo prelevila v žensko različico Teda Mosbyja in sinu pripovedovala zgodbo, kako je spoznala njegovega očeta. Seveda v Mosbyjevem duhu, z vsemi ovinki in stranskimi uličicami svojega življenja.Ko je humoristična serija Kako sem spoznal vajino mamo, sad dela ustvarjalne dvojicein, leta 2005 zaživela na malih ekranih, je čez noč postala hit. Ljudje so jo nemudoma vzeli za svojo in iz tedna v teden napeto pričakovali nova nadaljevanja, vse do leta 2014, ko je z 208. delom napočil čas slovesa. A ker se kure, ki leže zlata jajca, pač ne izpusti iz rok, se je že isto leto začelo govoriti o ženski različici serije, ki bi podobno zgodbo pripovedovala skozi ženske oči. A čeprav sta Bays in Thomas spisala pilotno epizodo, v kateri je osrednjo vlogo odigrala, iz te moke ni bilo kruha. Kot tudi ne še dve leti pozneje, ko sta novo verzijo predstavilain, saj jima je načrte prekrižala serija To smo mi, zato sta nanizanko Kako sem spoznala vajinega očeta postavila na stranski tir.Z lanskim iztekom serije To smo mi pa sta dobila dragoceni čas, da nadaljujeta tam, kjer sta se pred štirimi leti ustavila. Zdaj je materina zgodba dobila zeleno luč. Deset nadaljevanj je namreč že naročila ameriška televizijska mreža Hulu, ustvarjalca originalne serije, Bays in Thomas, pa sta pri projektu izvršna producenta. »Ikonična originalna serija Carterja in Craiga je revolucionalizirala žanr polurnih komedij. Neizmerno počaščena sva, da lahko nadaljujeva poslanstvo za naslednjo generacijo,« sta navdušena Isaac Aptaker in Elizabeth Berger, nič manj pa ni vznesena Duffova, ki se bo pred televizijskimi kamerami prelevila v mlado Američanko Sophie in sinu pripovedovala, kako je s skupino tesnih prijateljev odkrivala, kdo sploh je, kaj si želi od življenja in kako se v svetu aplikacij za zmenke zaljubiti.»Imela sem ogromno srečo, da sem v karieri odigrala že nekaj čudovitih likov. Nadvse se veselim, da bom postala Sophie. Sem namreč goreča oboževalka serije Kako sem spoznal vajino mamo, zato sem počaščena, da mi je bila zaupana ta vloga, a tudi živčna.«Kdaj bo prišla na male ekrane, še ni znano, prav tako ostaja odprto vprašanje, kako – če sploh – se bo prihajajoča zgodba navezovala na original.