Po ločitvi: to je Jennifer Lopez obljubila otrokoma

Jennifer Lopez začenja novo poglavje življenja.

Umetnica, igralka, producentka in še veliko več se pripravlja na svetovno turnejo, ki je bila lani preložena in ki se bo odvijala po njeni ločitvi od Bena Afflecka.

V novem intervjuju je za španski časopis El País pripovedovala o svojem življenju in izzivih, skozi katere je šla v zadnjem letu, vključno z iskrenim pogovorom z dvojčkoma Maxom in Emmo glede ločitve in njenem vplivu na njuno življenje.

Izrazila je navdušenje, da se po šestih letih vrača na oder. Iskreno je spregovorila tudi o ločitvi od Afflecka in zaupala, kako je na spremembe pripravila svoja otroka:

»Rekla sem jima: "To je težko obdobje, ampak videla bosta, da bom iz vsega tega izšla močnejša in boljša, obljubim vama." Obljubila sem jima to in obljubo sem izpolnila.

Zdaj to čutita in to me navdaja z notranjim mirom,« je povedala Lopezova.

Poudarila je, da je ponosna na to, kako se je soočila z vsemi življenjskimi izzivi, še posebno pa na to, da je bila v stresnem obdobju v oporo svojima otrokoma.

Dejala je, da je notranji mir, ki ga je našla, eden od razlogov, da se z veseljem podaja na turnejo in želi občinstvu ponuditi edinstveno doživetje.

»Srečnejša sem, ker sem danes korak naprej v primerjavi z letom, dvema, tremi leti nazaj … Ponosna sem na to. In ponosna sem, da sem svoja otroka popeljala skozi težke trenutke, da sta zdaj zaradi tega močnejša in boljša,« je povedala ter dodala:

»Zato je zdaj pravi trenutek, da stopim na oder, plešem, pojem in se dobro zabavam.«

»To je popoln trenutek,« je zaključila.