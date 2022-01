Po koncu ljubezni pristal za zapahi

Vsak se po svoje spopada z bolečino ob koncu ljubezni. Nekateri dneve in noči jočejo, dokler jim ne zmanjka solza. Drugi poiščejo uteho v hrani ali se zakopljejo v delo.

Tretji poskušajo praznino v srcu zapolniti z mimobežnimi ljubimkanji. Garrett Hedlund pa je svojo ljubezensko berglo očitno našel v alkoholu. Le nekaj dni potem, ko je odjeknilo, da se je njegova ljubezen z Emmo Roberts, s katero sta pred dobrim letom pozdravila prvorojenca Rhodesa, izpela, je zaradi opitosti in kaljenja javnega miru namreč pristal v priporu.

Kršil pogojno

Alkohol je bil zanj tista omama, ki se ji ni znal upreti in mu je spodnašala tla pod nogami. Dokaz je vsekakor, da je še predlani, bilo je februarja 2020, kar dvakrat prišel navzkriž z zakonom zaradi vožnje v alkoholni omotici, ena izmed teh pijanskih voženj pa se je končala celo s prometno nesrečo.

Njuni zvezi je odklenkalo. FOTO: osebni arhiv

Zvezdnik, ki se je usedel za volan, čeprav je pregloboko pogledal v kozarec, je med vožnjo namreč zakinkal, prevozil rdečo luč in trčil v avto Marine Venegas in njene hčerke Jennifer Castillo, ki sta igralca zvlekli na zatožno klop. Ali jima bo moral plačati odškodnino (in kolikšno), je še vedno v zraku, mu je pa sodišče naložilo tri leta pogojne kazni in devetmesečni rehabilitacijski tečaj. Slednji mu je verjetno nekoliko pomagal pri streznitvi, toda njegova ljubezen z Emmo in njun sinko sta bila tista, zaradi katerih je najbolj srčno želel začeti pisati novo poglavje. »Komaj je čakal, da postane oče in se loti nalog, ki jih prinaša očetovstvo,« je povedal vir in dodal, da se je v novi vlogi odlično znašel.

»Dobiti otroka med pandemijo je precej težje, kot sta pričakovala, a se trudita po najboljših močeh. Garrett se je resnično izkazal, skrbel je, da so imeli doma vse, kar je Emma želela in potrebovala.« A kljub trudu in ljubezni je med zaljubljencema že pred meseci začelo škripati, dokler nista pred nekaj tedni spoznala, da je prepad med njima postal prevelik. »Žalostno je, zveze nista zmogla zakrpati, a poskušata nekako skupaj vzgajati sina. Situacija je težka.« Igralec pa je očitno spet zašel na kriva pota.

Garrett in Emma sta se zaljubila leta 2019, decembra lani pa ju je razveselil sinko.

Bilo je okoli pol enajste ure v soboto zvečer, ko je policija dobila klic zaradi očitno pijanega moškega, ki je udrihal po vratih neke hiše. Bil je Hedlund, ki je že na daleč zaudarjal po alkoholu, jezik se mu je med govorjenjem zatikal, za navodila policije pa se niti zmenil ni. Poskušal je razložiti, da želi v hišo, da bi odnesel nekaj svojih stvari, a je namesto tega pristal v priporu.

Ne le zaradi pijanosti, policisti so tudi presodil, da je bil v stanju, v kakršnem je bil, nevaren samemu sebi in drugim. In vsekakor niso delali slona iz muhe, saj je zdaj prišlo na dan, da je poskušal nekaj ur prej skočiti iz vozečega avtomobila, z brcami in pestmi pa se je menda spravil tudi na znanca. Slednji se je odločil, da ga ne bo prijavil, se pa zna igralec vseeno znajti v precejšnjih težavah, saj je s pijanskim razgrajanjem kršil pogojno kazen.