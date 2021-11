Po koncu ljubezni ji je ostal le Tarzan

Njuna ljubezen je bila prelepa, da bi jo lahko opisale besede, četudi ujete v poezijo. Tako je o svojih čustvih do kubanske glasbene kolegice Camile Cabello v Netflixovem lanskem dokumentarcu, ki je sledil njegovemu vzponu v glasbeno zvezdniško stratosfero, dejal Shawn Mendes.

Obdržala je psa, za katerega sta se skupaj odločila lani. FOTO: Osebni arhiv

»Niti v pesmi ne bi mogel povsem zajeti tega, kar čutim do nje. Kot bi poskušal na fotografijo ujeti čudovito zvezdnato nebo in bi pričakoval, da bo tako čudovito, kot je v resnici. To je nemogoče,« je dejal pevec, a priznal, da je Camila njegova muza in da skoraj ni pesmi, ki ne bi govorila o njej. Toda naj so bila čustva, ki so leta 2019 povezala mlada glasbenika, še tako vseobsegajoča, so se zdaj izpela.

»Najino romantično zvezo sva sklenila končati, a ljubezen, ki jo drug do drugega čutiva kot človeka, je močnejša kot kdaj prej,« sta zapisala in nadaljevala, da se je njuna ljubezen rodila iz prijateljstva, »najboljša prijatelja pa ostajava tudi zdaj«.

Pandemija ju je še bolj povezala

Še nedavno se je zdelo, da je njuna zveza iz dneva v dan le močnejša, namigovalo se je celo o skrivni zaroki, kar bi zgolj potrdilo Mendesovo poigravanje z mislijo na poroko pred slabim letom. Pandemija je golobčka, ki sta izolacijo preživela skupaj, namreč le še bolj povezala.

»Prava srečneža sva, saj sva lahko le uživala v momentu in drug v drugem. Bilo je prvič v šestih letih, da nama ni bilo treba delati in sva se lahko le sprostila in se imela fino,« je o svetli plati pandemije dejal Mendes, ki je kubansko lepotico spoznal že leta 2014. Povezalo ju je, seveda, poklicno sodelovanje, ki je hitro preraslo v prijateljstvo, dokler se ni leta 2019 začelo šepetati, da ju je ustrelila še Kupidova puščica.

Konec ljubezni je vse presenetil, še pred kratkim sta bila namreč videti srečna in zaljubljena. FOTO: Osebni arhiv

»Ljudje lahko govorijo, kar želijo. Lahko ugibajo in domnevajo, kar jim poželi srce. A vrat javnosti nikoli ne bom odprla in je povabila, da postane del mojega življenja,« se je poskušala izmuzniti Camila, dokler nista avgusta tistega istega leta svoje sveže romance vseeno potrdila. A če je mislila, da bo tako utišala opletajoče jezike, se je motila. Kaj hitro so ti namreč nekoliko obrnili ploščo in začeli premlevati, ali ni njuna ljubezen morda le spretna promocijska potegavščina.

Bila sta prijatelja. Nato ljubimca. Ta preskok je pošteno skrbel Cabellovo, saj se je zavedala, koliko lahko izgubi. Če njuna romanca splava po vodi, bo namreč hkrati najverjetneje izgubila tudi dobrega prijatelja. »Strah me je. Če se namreč zaljubiš v nekoga, ki ga že dolgo poznaš, je na kocki precej več, kot če bi se začela videvati z novo osebo, ki jo šele spoznavam. A hkrati je tako precej bolj posebno, skoraj kot ljubezenska zgodba, kakršno običajno vidiš v filmih.«

Bila sta prijatelja. Nato ljubimca. Zdaj sta spet le prijatelja.

Ljubezni je konec, a ostala sta prijatelja. Tako gre vsaj uradna različica, a pevkini prijatelji pravijo, da jo je razhod globoko prizadel. »Grozno potrta je. Poskuša se sicer osredotočiti na lepše čase in čustva izkričati skozi glasbo,« pravijo. V uteho pa ji je nekoliko, da je obdržala zlatega prinašalca Tarzana, ki sta si ga skupaj omislila pred kakšnim letom.