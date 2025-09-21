Legendarni športnik po koncu kariere zabredel v droge, žena ga je morala celo oživljati

Teniška ikona Björn Borg je javno spregovoril o dolgotrajnih težavah z drogami po koncu kariere. Kokain je začel uporabljati, ko je živel v Milanu, kjer so bile droge vedno prisotne v njegovem okolju, je Borg ob objavi svoje biografije Hjärtslag (Srčni utrip) povedal v redkem televizijskem intervjuju za švedsko radiotelevizijo SVT. »To ni bil posebej dober čas,« je priznal 69-letni Šved. »Droge, tablete, preveč alkohola, to ti uniči življenje.«

Večer pred ekshibicijsko tekmo na Nizozemskem v 90. letih prejšnjega stoletja je vzel kokain in se naslednji dan pred očetom Runejem zgrudil na ulici, zbudil pa se je šele v bolnišnici. »Zdravnik mi je razložil, da če bi prišel malo kasneje, ne bi preživel,« je Borg povedal v oddaji. Dejstvo, da se je vse to zgodilo pred očmi očeta, ga je navdajalo z neizmernim občutkom sramu. »Še nikoli v življenju me ni bilo tako sram,« je dejal največji švedski športnik 20. stoletja.

V Wimbledonu je slavil kar petkrat zapored. FOTO: arhiv ATP

Agresivna oblika raka prostate

Po poročanju časopisa Expressen teniška legenda v svojih spominih opisuje tudi resen incident iz leta 1989. Njegova takratna žena ga ni mogla oživiti in je poklicala reševalce. »V telesu sem imel nevarno kombinacijo drog, tablet in alkohola, zaradi katere sem izgubil zavest,« časopis navaja odlomek iz knjige. Borg incident opisuje kot prevelik odmerek in klic na pomoč.

Borg je svojo izjemno kariero, v kateri je osvojil skupno 11 naslovov na turnirjih za veliki slam in bil 109 tednov na prvem mestu svetovne teniške lestvice, končal leta 1983 pri 26 letih. Šestkrat je slavil na odprtem prvenstvu Francije, petkrat zaporedoma v Wimbledonu.

Avtobiografija z naslovom Srčni utrip je izšla prejšnji teden. FOTO: Caisa Rasmussen/AFP

V avtobiografiji, ki jo je napisal skupaj z ženo Patricio Ostfeldt in je prejšnji teden prišla na police švedskih trgovin, ponuja osebni vpogled v svoje življenje na igrišču in zunaj njega. V njej med drugim govori o diagnozi raka ter razmerjih z ženskami. Agresivno obliko raka prostate so mu diagnosticirali leta 2023; naslednje leto je bil operiran, rak pa je trenutno v remisiji. »Zdaj imam novega nasprotnika, raka – takšnega, ki ga ne morem nadzorovati,« je zapisal Borg. »Ampak premagal ga bom. Ne bom odnehal. Borim se, kot da je vsak dan finale Wimbledona. In ti so po navadi šli precej dobro, kajne?« je optimističen sloviti tenisač.