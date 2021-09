Po koncertu padel iz helikopterja

Zvezdnik dokazuje, da je divji rock'n'roll še kako živ. FOTO: Katy Blackwood/Cover Images

Kdo je rekel, da je rock’n’roll mrtev?!

Zabavljaštvo je lahko precej nevaren poklic. To dokazuje razbiti obraz, vodilnega glasu nekdanje skupine Oasis in enega najprepoznavnejših članov britanske glasbene scene, ki je nastop na glasbenem festivalu Isle of Wight festival ta konec tedna sklenil precej bobneče in verjetno tudi boleče. Padel je namreč iz helikopterja.Sestopanje iz helikopterja britanskemu zvezdniku ni tuje. Pred 24 leti je to pokazal v glasbenem videu za skladbo D'ya Know What I Mean?, še leto prej, pisalo se je leto 1996, je na enega najodmevnejših koncertov benda Oasis v Knebworthu priletel v tej jekleni ptici in prav tako uspešno izstopil. A tokrat je šlo nekaj narobe. Kaj, ni znano, Gallagher je zgolj razkril, da ga je po nastopu doletela precej bizarna nesreča, padel je iz helikopterja.»Torej, zgrmel sem iz helikopterja. Kdo je rekel, da je rock'n'roll mrtev?, požri svojo bobnarsko paličico!« je Liam prepričan, da so mu za ta po njegovi oceni nadvse rockerski padec zavistna prenekatera velika in razvpita imena rocka, gotovo tudi že zdavnaj pokojni Moon, bobnar skupine The Who, ki je toliko kot po udrihanju po bobnih slovel tudi po svojem divjem in pogosto samouničevalnem vedenju.Liamov obraz je nekoliko potolčen, prek nosu ima velikanski obliž, odrgnine ima namazane s kremo in čez nekaj dni bodo modrice spreminjale barvo od črne, zelene do rumene. A česa hujšega mu, vsaj če sklepamo po fotki z instagrama, ni. Tudi zaradi tega so ga nekateri oboževalci zbodli, da se je verjetno zgolj spotaknil in pristal na nosu, a jim je pevec odvrnil, četudi nekoliko šaljivo in močno pretirano, da je padel z višine 30.000 metrov.