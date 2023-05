Po incidentu se je oglasila evrovizijska zmagovalka

Srbska glasbenica Marija Šerifović, evrovizijska zmagovalka iz leta 2007, je nedavno poskrbela za škandal, ki je kar dolgo odmeval v medijih in na družbenih omrežjih. Nadzorne kamere so jo namreč posnele, ko je ponoči razgrajala na eni od ulic v srbski prestolnici. Pevka je kričala, tudi glasno preklinjala, zraven pa jezno večkrat udarila po avtomobilu. Po objavi posnetka je priznala, da se je zamislila, in se opravičila za izpad v javnosti, saj je ne nazadnje samo človek iz mesa in krvi, ki ima kdaj slab dan. Nedavno pa se je za isti škandal opravičila znova in to tudi razložila.

»Nobene potrebe ni, da popisujemo, kolikokrat smo rekli oprosti ali oprostite. Sama tega ne počnem pogosto in tisto, kar je najpomembnejše, je, da to rečem takrat, ko to zares mislim in čutim. Bila sem glasna in čutila sem potrebo, da se opravičim,« nam je pojasnila glasbenica, ki kdaj pa kdaj poskrbi za kakšen izpad. V preteklosti je denimo precej pozornosti vzbudil njen prepir s kolegico Jeleno Karleušo, s katero sta bili v žiriji pevskega šova Zvezde Granda. Dobesedno sta si v lase skočili zaradi različnih mnenj o kandidatih na tekmovanju, pri čemer je bila Šerifovićeva še posebno vročekrvna. Precej pozornosti srbskih medijev je vzbudila tudi informacija, da se pevka podaja v slaščičarske vode. Mami Verici, prav tako znani srbski pevki, naj bi priskočila na pomoč pri njenem slaščičarskem poslu. Vanj je po navedbah medijev vložila 200 tisočakov, kar kaže, da gre za resno zadevo. O slaščičarskem izdelku, poimenovanem po njej, Marija še ne razmišlja. »Morda kasneje, v povezavi z glasbo,« nam je povedala. Priznala je še, da jo je nedavno osupnila informacija oziroma lažna izjava, da naj bi se čez deset let poslovila oziroma umaknila iz glasbenih voda.

Marija Šerifović bo v Ljubljani predstavila novo skladbo.

»Izjava je bila vzeta iz konteksta. Pela bom, dokler bom lahko, ker je to zame res smisel življenja in se v tem nikakor ne želim omejevati,« zanika govorice. Šerifovićeva prihodnji mesec, natančneje 10. junija, spet prihaja med slovenske oboževalce. V Križankah bo premierno predstavila čisto svežo skladbo. V nastajanju je tudi nov album, a napoveduje, da pred oktobrom ne bo ugledal luči sveta. »Res me veseli delo pri novem projektu po toliko letih premora in tudi zaradi tega, ker bo na koncertih mogoče slišati razširjen repertoar,« napoveduje. Precej zaposlena in zasedena je tudi s snemanjem šova Zvezde Granda. V žiriji je od leta 2015. Bo še naprej zraven? »Za zdaj se osredotočam na aktualno sezono, sploh ker smo pred velikim finalom. O naslednji sezoni pa še nisem podrobno premišljevala,« še pove za konec.