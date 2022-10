Po govoricah o ločitvi se je odločno oglasil Obama in razjasnil zadeve

Že pred časom so se pojavile govorice, da v odnosu Michelle in Baracka Obame ni tako, kot bi moralo biti, in da sta tik pred ločitvijo. V zadnjih dneh se je pojavila nova čenča: zakonca se skušata izogniti ločitvi in živita vsak na svojem koncu države. Sedaj pa se je oglasil Obama in z objavo na twitterju ovrgel vse govorice. »Miche, po 30 letih ne vem, zakaj si videti popolnoma enako, jaz pa ne. Vem, da sem tisti dan zadel na loteriji – boljšega življenjskega sopotnika si ne bi mogel želeti. Srečno obletnico, srček!« je zapisal Barack.