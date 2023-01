Po dveh tednih še vedno niti sledu za Julianom Sandsom (FOTO)

Odvrtela sta se že dva tedna, odkar se je na petek, 13., za britanskim igralcem Julianom Sandsom izgubila vsaka sled. Zvezdnik, zaljubljen v hribolazenje in alpinizem, se je podal v gorovje San Gabriel, a se z gore Mt. Baldy, ki se v zaledju Los Angelesa dviguje dobrih 3000 metrov visoko, ni vrnil.

Kalifornijske oblasti so sicer nemudoma sprožile iskalno akcijo, a jo že ves čas otežujejo in prekinjajo nevarne zimske razmere, od močnega vetra in snežnih neurij do velike nevarnosti snežnih plazov. In čeprav si niso zadali časovnice, kdaj obupati in prekiniti iskanje, ter še vedno prečesavajo območje, se je igralčev brat Nick od Juliana že poslovil. »Sprijaznil sem se z dejstvom, da ga ni več,« je priznal, da upanja, da ga še kdaj vidi, tako rekoč nima več. »Verjetno brezplodno še vedno upamo, a v srcu vem, da ga ni več. Zato sem se od njega poslovil.«

Iskali so ga z droni

Na pregovorno nesrečni petek, 13., je izginil. A čeprav je iskalna akcija nemudoma stekla, so jo morali zaradi skrajno nevarnih zimskih razmer že dan pozneje skoraj v celoti prekiniti, pogrešanega igralca so poskušali izslediti le s pomočjo dronov. Upanje je namreč kljub hudi zimi bilo, sploh ker je Sandsov mobilni telefon oddajal signal še dva dni po njegovem izginotju.

V filmu Polja smrti je zaigral z Johnom Malkovichem. FOTO: Cover Images

Po petih dneh pa jim je uspelo vsaj malce zožiti območje iskanja, saj je policija odkrila igralčev avto – drobna sled, od kod se je podal na pot. Tedaj se je reševalcem na tleh pridružil tudi igralčev sin Henry, ki je ob spremstvu izkušenega alpinista šel po poti, za katero je sklepal, da jo je ubral tudi njegov oče. »To je bil njegov najljubši del Los Angelesa. Tja se je odpravil tako pogosto, kot je le lahko,« je dejal Nick Sands.

Z vsakim dnem je upanje verjetno nekoliko manjše, vseeno pa se je igralčeva družina 11 dni po izginotju zahvalila kalifornijskim oblastem za njihovo vztrajno prizadevanje, da jim Juliana morda vendar pripeljejo nazaj v objem.

»Še posebno iz srca bi se zahvalili junaškim ekipam, ki se pogumno spopadajo z razmerami na tleh in v zraku, da bi nam Julijana pripeljali domov,« so zapisali v izjavi. A upanje bledi. V teh dneh spet nadaljujejo iskanje iz zraka in na tleh ter uporabljajo tehnologijo, ki zazna posebne odbojne ploščice, ki so običajen del gorniške opreme, ter pogojno tudi druge elektronske naprave in celo kreditne kartice, toda določenih višje ležečih predelov zaradi razmer ne morejo preiskati. »Za zdaj nismo našli sledi, ki bi nam razkrile morebitno lokacijo gospoda Sandsa,« so sporočili iz šerifovega urada okrožja San Bernardino, od koder usklajujejo iskalno akcijo.

13. januarja je šel v gore.

»Niso ga še razglasili za mrtvega, a v srcu vem, da ga ni več. A po drugi strani, glede na najino bratsko rivalstvo, bi mu bilo čisto podobno, da bi iznenada od nekod prikorakal in mi dokazal, da se motim,« je dejal Nick. In še dodal, da mu je nekoliko ljubša misel, da je umrl tam, kjer mu je bilo najlepše, kot misel na brata, ranjenega, samega nekje v gorah. Pri tem pa se mu je v misli prikradlo tudi bratovo priznanje, da je najsrečnejši, ko je »na čudovito mrzlo jutro nekje blizu vrha gore«.

Z Evgenio Citkowitz se je poročil leta 1990. FOTO: Infusny-220 Ace/infphoto.com

Med vzponom na Weisshorn FOTO: Osebni Arhiv