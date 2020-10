Po dveh mesecih v bolnišnici je umrl

Na prestolu ga bo nasledil 83-letni polbrat šejk Navaf Al Ahmad Al Sabah, ki je nekaj bratovih poslov prevzel že julija.

Šejk Sabah Al Ahmad Al Sabah je vladal od leta 2006. FOTO: Oli Scarff/getty Images

1990. je moral zapustiti domovino.

V začetku tedna je v 92. letu starosti umrl kuvajtski šejk, ki je državi vladal od leta 2006, prej je bil eden vodilnih diplomatov. Kot diplomat in še prej kuvajtski zunanji minister je bil tudi izjemno priljubljen, nadeli so mu celo vzdevek dekan arabske diplomacije. Najbolj si je prizadeval za rešitev spora med Katarjem in drugimi arabskimi deželami, ki sicer še vedno traja. Zadnje mesece se mu je zdravje poslabšalo: najprej so ga sredi julija sprejeli v lokalno bolnišnico, tam je bil operiran, razloga za poseg pa iz palače niso sporočili. Nato so ga premestili na slovito kliniko Mayo v Združenih državah Amerike, kjer naj bi imel boljšo oskrbo. Tja so ga odpeljali z letalom, ki ga je posodila ameriška vlada, kar je mnoge presenetilo, saj česa takšnega Američani ne počno prav pogosto. Šejk je imel že od leta 2000 srčni spodbujevalnik, dve leti pozneje je moral na odstranitev slepiča, leta 2007 so mu operirali še sečila.Če je bil odličen diplomat, pa šejku po tem, ko je postal vladar, ni ostalo veliko časa za reševanje zunanjepolitičnih zadev, saj je imel čez glavo dela s spori znotraj države. Doma se je na vso moč trudil, da bi uveljavil svojo moč, tako je dal denimo aretirati mnogo disidentov, osumljenih, da so kritizirali njega in njegovo delovanje. Kuvajtska ustava namreč to prepoveduje, češ da je vladar nedotakljiv. Na prestolu ga bo zdaj nasledil njegov 83-letni polbrat šejk, ki je nekaj bratovih poslov prevzel že julija. Navaf Al Ahmad je bil 10 let notranji minister Kuvajta, nato še minister za obrambo.Pokojni šejk se je rodil leta 1929, v času, preden so v Kuvajtu našli nafto. Leta 1990 je moral Sabah z drugimi pomembneži pobegniti iz domovine, ki jo je za sedem mesecev okupiral Irak pod vodstvom. Šejk si je zaradi tega nakopal jezo rojakov, ki so bili prepričani, da bi moral narediti več, da se to ne bi zgodilo. Leta 2003 je kljub temu postal premier, na položaj ga je imenoval njegov polbrat in takratni emir. Ko je tri leta pozneje Jaber umrl, je njegovo mesto na čelu države prevzel Sabah Al Ahmad.Med prvimi, ki so družini pokojnega šejka in njegovim rojakom izrekli sožalje, so bili britanska kraljica, nizozemski kraljin kraljicater savdski kraljin princ. »Za seboj je pustil vrsto dosežkov, ki so presegali državne meje. Trudil se je, da bi čim bolje služil svoji domovini, islamskim državam ter vsemu človeštvu. Molimo za njegovo družino in njegov narod, da bi v teh težkih časih našli uteho in potrpljenje,« se je med drugim glasilo sporočilo, ki so ga poslali iz savdske palače.