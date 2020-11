Po dolgih letih sprava z očetom

Začelo se je novo poglavje v naših življenjih, poglavje, polno čustev, duševnega miru, razumevanja in upanja.

Srečanje je bilo prijetno, so sporočili. FOTO: REUTERS

Nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja, ki je po letih boja na sodišču le dosegla, da jo je oče tudi uradno priznal, posledično pa je upravičena do deleža njegove zapuščine, njegovega priimka ter plemiškega naziva, je končno dobila priložnost srečati se z očetom in njegovo ženo kraljicoPrincesaje v začetku meseca že spoznala svojega polbrata, belgijskega kralja, s katerim sta si imela veliko povedati, obljubila sta si tudi, da bosta v prihodnje redno v stiku. Tudi tokratno srečanje je bilo menda zelo prijetno, predvsem pa je bilo to srečanje »odpuščanja, celjenja ran in sprave«, so Delphinin obisk v palači Belvedere, kjer domujeta Albert in njegova žena, opisali na belgijskem dvoru.»Začelo se je novo poglavje v naših življenjih, poglavje, polno čustev, duševnega miru, razumevanja in upanja. Med srečanjem na dvorcu Belvedere je vsak od nas dobil priložnost, seveda z empatijo in spokojnostjo, izraziti svoja čustva in izkušnje. Po škandalih, vsem trpljenju in duševnih ranah, ki smo jih utrpeli v preteklosti, je zdaj čas za odpuščanje, celjenje ran in spravo. Novo pot smo določili skupaj, a zavedamo se, da ne bo lahka. Potrebno bo veliko potrpljenja in vztrajnosti, a naredili smo prve korake in odločeni smo, da bomo dalje hodili v miru,« so v skupni izjavi zapisali Delphine, Paola in Albert in na družabnem omrežju ter na uradni spletni strani monarhije objavili tudi fotografijo s srečanja, na kateri z nasmehi na ustih in na primerni razdalji sedijo v eni od razkošnih soban na dvorcu nekdanjega kralja.