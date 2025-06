Po burni preteklosti in dveh letih tišine Amber Heard znova pod žaromete

Slabi dve leti sta minili, odkar se je Amber Heard, igralka in nekdanja žena Johnnyja Deppa, zadnjič pojavila v filmu. Zdaj napoveduje, da se po premoru, v katerem je postala mati dvojčkov, vrača k igri. A britanski Daily Mail ugotavlja, da je njena vrnitev polna presenečenj.

Devetintridesetletna Američanka iz Austina v Teksasu je igralski debi doživela leta 2004 v športni filmski drami Friday Night Lights, v kateri je imel glavno vlogo Billy Bob Thornton. Čeprav so Amber dodelili le manjšo stransko vlogo, je bila v njej tako prepričljiva, da so jo opazili tudi drugi režiserji, in v naslednjih letih je dobivala priložnosti tako v filmu kot na televiziji. Njena kariera pa je obtičala na mrtvi točki, ko je svojega nekdanjega moža, zvezdnika Johnnyja Deppa, obtožila zlorabe in se je začelo pranje umazanega perila na sodišču.

Zadnji dve leti živi v Madridu.

Igralca sta se spoznala leta 2011 na snemanju filma Zapiti dnevnik, poročila sta se leta 2015, njuna zveza pa se je uradno končala leta 2017. Zaradi vzajemnih obtožb o nasilju v zakonu je filmska industrija oba potisnila na stranski tir. Prav te dni je Depp medijem potožil, da zaradi njenih obtožb ni ostal le brez vlog, ampak je izgubil tudi tri tesne prijatelje. Ti so očitno podvomili, da nad ženo ni dvignil roke.

Z nekdanjim možem Deppom v nekih drugih časih. FOTO: Profimedia

Heardova je nazadnje zaigrala v trilerju In the Fire (2023) in nadaljevanju filma o superjunaku Aquaman in izgubljeno kraljestvo. Zadnji dve leti živi v Madridu, na letošnji materinski dan pa je javnost presenetila z novico, da je postala mama dvojčkov, hčerke Agnes in sina Oceana.

Zdaj je torej pred njo nov izziv, debitantski nastop na gledališkem odru. Gre za svetovno produkcijo ameriškega pisca in igralca Jeremyja O. Harrisa z naslovom Spirit of the People. Predstava se ukvarja z neprijetnimi resnicami o zemlji in kaj pomeni njena izguba, kakšno vlogo ima Amber, pa še ni znano. Premiera naj bi bila na gledališkem festivalu Williamstown v Massachusettsu, ki poteka od 17. julija do 3. avgusta, točnega datuma pa še niso razkrili.

Zaenkrat je skrivnost tudi to, kdo je oče njenih dvojčkov. Igralka, ki je omenjala težave z zanositvijo, je pred štirimi leti s pomočjo nadomestne matere dobila prvega otroka, hčerko Oonagh. Odločila se je, da jo bo vzgajala sama, vse do danes pa ni razkrila, kdo je oče. Mediji so med kandidati omenjali celo Elona Muska, vendar igralka tega ni ne potrdila ne zanikala.