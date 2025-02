Po Bradu Pittu še Sandra Bullock: bojim se za svojo družino

Oglasila se je Sandra Bullock in izrazila zaskrbljenost zaradi vse pogostejših spletnih goljufij, v katere je, podobno kot se je pred nekaj tedni zgodilo z Bradom Pittom, vključeno njeno ime.

Svoje oboževalce je opozorila, naj bodo previdni, saj sama ni prisotna na družbenih omrežjih.

»Globoko sem zaskrbljena za varnost svoje družine in zaradi izkoriščanja nedolžnih ljudi. Sodelujem s policijo. Vsi profili, ki trdijo, da sem jaz ali da so kakorkoli povezani z mano, so lažni in ustvarjeni zgolj za namenom finančnega okoriščanja.

Nimam profilov na družabnih omrežjih,« je izjavila za revijo People.

Prvo opozorilo je preko družabnih omrežij poslala Sandrina mlajša sestra Gesine Bullock-Prado, ki je razkrila, da se več ljudi na Facebooku pretvarja, da je ona in da prosi za denar, s katerim bi pomagala slavnejši sestri.

»Vsak dan prejemam sporočila moških in žensk, ki verjamejo, da lahko pomagajo moji sestri in želijo nakazati denar,« je zapisala ter delila fotografije lažnih profilov.

Razkrila je tudi, da so, kljub njenim prijavam Facebooku in njegovi varnostni službi, vsi računi še vedno aktivni. Presenečenje! Vsi so še tukaj! je zapisala in izrazila zaskrbljenost zaradi neukrepanja odgovornih.

Odločena, da pred takimi prevarami zaščiti druge, je Gesine pozvala sledilce, naj prijavijo in blokirajo sumljive račune, ter dodala, da je bila tudi sama prisiljena vplesti policijo, ki se je zelo korektno odzvala.

Sandra se je v zadnjih mesecih, zlasti po smrti svojega partnerja, fotografa Bryana Randalla, ki je umrl pred skoraj letom dni z namenom, da bi lahko živela bolj umirjeno življenje in v miru vzgajala svoja dva otroka, sina Louisa in hčerko Lailo , ki sta ji vse na svetu, umaknila iz javnosti.

Z opozorilom pred spletnimi prevarami se je v medijih oglasila po dolgem času.