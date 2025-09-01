NOVA LJUBEZEN

Po boleči ločitvi zvezdnik znova ljubi

Po dramatični in odmevni ločitvi je Kevinu Costnerju srce ukradla bivša žena milijonarja.
Fotografija: Kevin Costner bo decembra obiskal Ljubljano. FOTO:
Odpri galerijo
Kevin Costner bo decembra obiskal Ljubljano. FOTO:

M. Fl.
01.09.2025 ob 14:25
M. Fl.
01.09.2025 ob 14:25

Poslušajte

Čas branja: 2:29 min.

Kevin Costner naj bi se skoraj dve leti po burni ločitvi od Christine Baumgartner sproščeno videval z režiserko ter avtorico Kelley Noonan Gores, bivšo ženo milijarderja Aleca Goresa, piše Us Weekly.

Njuni prijatelji poudarjajo, da odnos zaenkrat zaradi razdalje in natrpanih urnikov ni resen. Po navedbah virov Kevin in Kelley, ki sta se spoznala preko skupne družbe, pogosto bivata v Aspnu in sta nedavno skupaj preživljala čas v Koloradu.

Igralca in režiserko loči približno 100 milj (160 kilometrov). Costner živi na posesti Carpinterija v Kaliforniji, Noonan pa na Manhattan Beachu, zato se zveza razvija brez pritiska in v skladu z njunimi urniki.

Novica o novi ljubezni je v medije prišla skoraj dve leti po tem, ko se je za sedemdesetletnega igralca končala zahtevna ločitev z drugo ženo Christine Baumgartner. V skupni izjavi sta takrat zapisala, da sta vse zadeve rešila sporazumno.

Kevin Costner in Christine Baumgartner FOTO: Profimedia
Kevin Costner in Christine Baumgartner FOTO: Profimedia

Čeprav podrobnosti poravnave niso javno znane, je bilo že prej navedeno, da bo Baumgartnerjeva prejela več, kot je bilo določeno s predporočno pogodbo, Costner mora mesečno plačevati tudi preživnino v višini več kot 63.000 ameriških dolarjev (skoraj 60.000 evrov).

Ljubezen po ločitvi

Vzrok za ločitev je bilo krivo Christinino razmerje s sosedom Joshom Connorjem, s katerim se je Costnerjeva bivša v začetku letošnjega leta zaročila.

Kevin Costner ima z drugo ženo tri otroke: sinova Caydena (18 let) in Hayesa (16 let) ter 15-letno hčerko Grace. Iz prvega zakona s Cindy Silvo ima dve hčeri 41-letno Annie in dve leti mlajšo Lily  ter sina Joea (37 let), iz razmerja z Bridget Rooney pa 28-letnega sina Liama.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

46-letna Kelley Noonan Gores (46) se je z Alecom Goresom poročila leta 2016, decembra 2024 je bilo objavljeno, da se ločujeta. Skupaj imata šestletno hčer Riley.

Viri navajajo, da se Costner in Noonan Gores videvata, kadar se le lahko, pogosto skupaj preživljata čas v Aspnu in imata podobne kroge prijateljev. Trenutno se osredotočata na spoznavanje in na sproščen naraven ritem odnosa.

Revija People še poroča, da Kelley Noonan Gores Costnerja vidi kot čudovitega in zanimivega, a da ji zmenki po zahtevnem letu niso prioriteta, njena glavna skrb sta hčerka in zdravje.

Preberite še:

 

Manj kot dve leti po odmevni ločitvi: bivša žena zvezdnika zaročena
Christine Baumgartner, nekdanja žena Kevina Costnerja, se je zaročila manj kot dve leti po njuni odmevni ločitvi.

 
Photo

Bilo je nekoč: Kevin Costner (Suzy)
Leta 1987 se je prebil s filmom Nedotakljivi. Za tretjega, Pleše z volkovi, je prejel dva oskarja: za najboljšega igralca in režijo.

 

Oba sta ločena: Jennifer Lopez v družbi tega slavnega igralca
Jennifer Lopez in Kevin Costner sta nedavno sprožila govorice o romanci.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Kevin Costner razmerje Christine Baumgartner nova zveza

Priporočamo

»V policiji obravnavamo grožnjo, ki se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji«
Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Groza pri sosedih: na šolskem igrišču odjeknili streli

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

»V policiji obravnavamo grožnjo, ki se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji«
Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Groza pri sosedih: na šolskem igrišču odjeknili streli

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.