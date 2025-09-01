Po boleči ločitvi zvezdnik znova ljubi

Kevin Costner naj bi se skoraj dve leti po burni ločitvi od Christine Baumgartner sproščeno videval z režiserko ter avtorico Kelley Noonan Gores, bivšo ženo milijarderja Aleca Goresa, piše Us Weekly.

Njuni prijatelji poudarjajo, da odnos zaenkrat zaradi razdalje in natrpanih urnikov ni resen. Po navedbah virov Kevin in Kelley, ki sta se spoznala preko skupne družbe, pogosto bivata v Aspnu in sta nedavno skupaj preživljala čas v Koloradu.

Igralca in režiserko loči približno 100 milj (160 kilometrov). Costner živi na posesti Carpinterija v Kaliforniji, Noonan pa na Manhattan Beachu, zato se zveza razvija brez pritiska in v skladu z njunimi urniki.

Novica o novi ljubezni je v medije prišla skoraj dve leti po tem, ko se je za sedemdesetletnega igralca končala zahtevna ločitev z drugo ženo Christine Baumgartner. V skupni izjavi sta takrat zapisala, da sta vse zadeve rešila sporazumno.

Kevin Costner in Christine Baumgartner FOTO: Profimedia

Čeprav podrobnosti poravnave niso javno znane, je bilo že prej navedeno, da bo Baumgartnerjeva prejela več, kot je bilo določeno s predporočno pogodbo, Costner mora mesečno plačevati tudi preživnino v višini več kot 63.000 ameriških dolarjev (skoraj 60.000 evrov).

Ljubezen po ločitvi

Vzrok za ločitev je bilo krivo Christinino razmerje s sosedom Joshom Connorjem, s katerim se je Costnerjeva bivša v začetku letošnjega leta zaročila.

Kevin Costner ima z drugo ženo tri otroke: sinova Caydena (18 let) in Hayesa (16 let) ter 15-letno hčerko Grace. Iz prvega zakona s Cindy Silvo ima dve hčeri 41-letno Annie in dve leti mlajšo Lily ter sina Joea (37 let), iz razmerja z Bridget Rooney pa 28-letnega sina Liama.

FOTO: Profimedia

46-letna Kelley Noonan Gores (46) se je z Alecom Goresom poročila leta 2016, decembra 2024 je bilo objavljeno, da se ločujeta. Skupaj imata šestletno hčer Riley.

Viri navajajo, da se Costner in Noonan Gores videvata, kadar se le lahko, pogosto skupaj preživljata čas v Aspnu in imata podobne kroge prijateljev. Trenutno se osredotočata na spoznavanje in na sproščen naraven ritem odnosa.

Revija People še poroča, da Kelley Noonan Gores Costnerja vidi kot čudovitega in zanimivega, a da ji zmenki po zahtevnem letu niso prioriteta, njena glavna skrb sta hčerka in zdravje.