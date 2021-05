Po Angelini Jolie lezlo 60.000 čebel

Njeni otroci se dobro zavedajo okoljskih vprašanj. FOTO: Tim P. Whitby/Getty Images

Lepotica si pred tegobami sveta ne zatiska oči, ampak poskuša pomagati. FOTO: Handout Unhcr/Getty Images

18

minut so gomazele po njej, a ni niti trznila.

Vprašanje ohranjanja našega planeta bi vsi morali imeti v mislih, a žal se niti ne zavedamo, kako mu lahko že z drobnimi dejanji, na videz neškodljivimi, zadajamo rane.»Ljudje ne želijo biti uničevalni. Mislim, da se niti zavedajo ne, kdaj škodujejo. Večina zgolj poskuša preživeti iz dneva v dan,« je razmišljala, ki ima srečo in razkošje, da se ji ni treba ukvarjati s tegobami preživetja. Zdaj je sklenila čas in energijo posvetiti drobnim, marljivim bitjem, od katerih ni odvisno le preživetje našega planeta, ampak tudi nas samih. Čebelam. V želji, da opozori svet, kako odvisni smo od teh majhnih opraševalk, ki so čedalje bolj ogrožene, filmska lepotica ni le razgalila precejšnjega dela kože, ampak tudi nepremično pustila, da lezejo po njej. Ne nazadnje – nič ne pritegne bolj od zvenečega imena z nekaj golote.Premazali so jo s feromoniUnesco je v sodelovanju s francosko modno hišo Guerlain zagnal petletno kampanjo Women for bees (Ženske za čebele), katere cilj je do leta 2025 postaviti 2500 čebelnjakov, ki bodo postali dom 25.000 čebelam, medtem pa bo za to dejavnost usposobil 50 žensk z vseh koncev oble. Med njimi tudi hollywoodsko zvezdnico, ki je postala botra v prihodnost usmerjenega projekta. In le kateri dan kot svetovni dan čebel, ki smo ga zaznamovali 20. maja, bi bil primernejši, da lepotica velikih platen opozori na problematiko izginjanja čebel?To je storila v slogu, z naslovnico na reviji National Geographic, s katere nepremično zre v objektiv fotografa, medtem ko po njej pleza več tisoč čebel. Z razgaljenimi rameni in dekoltejem, brez zaščitne obleke, ki se ji drugi na tej nenavadni, deloma kar nekoliko strašni fotografski seansi ne bi odpovedali za nič na svetu.Bila je neustrašna. V fotografski studio, kjer je skoraj vibriralo od brenčanja 60.000 čebel, je prikorakala pokončno, brez zaščitne obleke, brez kapljice parfuma, neoprhana že tri dni. Držala se je namreč navodil, da mora »smrdeti kot naravni organizem«. Kar je bilo – pove igralka – skoraj komično ob dejstvu, da so jo naličili in ji uredili brezhibno pričesko, hkrati pa je zaudarjala, saj se tri dni ni umivala. Za piko na i so jo premazali s feromoni, ki pritegnejo čebele.»Tri dni prej se nisem smela prhati, saj čebele vonjav mil, šamponov, parfumov ne poznajo. Kdo ve, morda me niso smele zamenjati za cvetlico.« Toda naravni vonj človeškega telesa in dodatek feromonov še nista bila dovolj. V ušesa in nosnice si je morala potisniti čepke, da žuželke ne bi našle neprimernih luknjic za skrivanje. »A ena je našla pot pod obleko. Čutila sem jo, kako mi pleza po kolenu, stegnu. Višje je lezla, bolj sem razmišljala, kako bi bilo to verjetno najbolj neugodno mesto, da me piči.« A vseeno ni niti trznila, dolgih 18 minut fotografiranja, s čebelo pod obleko se ni niti zganila. »Ko je bilo konec, sem prevzdignila obleko. Odletela je.«Marsikomu bi se fotografiranje z več tisoč čebelami zdelo grozljivo, skoraj kot nočna mora, a Joliejeva je občutila mir in povezanost z njimi. S planetom, ki si ga delimo. A to je šele začetek njene medene poti. Že junija se namreč odpravlja v francosko pokrajino Provanso, kjer se bo kot ena iz prve deseterice 50 žensk, vključenih v projekt Women for bees, izučila čebelarstva.