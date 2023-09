Po 27 letih aretacija: Kdo je človek, prijet zaradi umora enega najboljših raperjev vseh časov?

Policija v Las Vegasu je danes aretirala moškega v povezavi z umorom enega najboljših raperjev vseh časov Tupaca Shakurja.

Tupacova smrt je postala skoraj del urbanega izročila, ki ga prepredajo miti in teorije zarote.

To je Duane Davis, ki je v preteklih letih odkrito govoril o tem, da je bil prisoten, ko je bil raper štirikrat ranjen. Duane "Keffe D-j" Davis je član kalifornijske tolpe, znane kot South Side Compton Crips, ki ima stran na Wikipediji, kjer poleg svojega imena namesto svojega poklica piše, da je gangster. Spomnimo.

7. septembra 1996 so ga ustrelili.

Duane Davis je v Netflixovem dokumentarcu iz leta 2018 zatrdil, da je njegov nečak Orlando Anderson tisti, ki je pritisnil na sprožilec, sam pa da je bil tedaj z njim v avtomobilu.

Tupac Shakur velja za enega najvplivnejših raperjev, čeprav se je njegova glasbena kariera zaradi krvave smrti končala po le petih letih.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil prijatelj s P. Didijem, trdil pa je tudi, da je Didi ponudil milijon dolarjev tistemu, ki umori Tupaca in Sugea Knighta in da je to povzročilo umor enega najbolj znanih raperjev na svetu leta 1996.