Po 24 letih zakona bo Dr. Dre samski

Nepremostljive razlike

800

milijonov dolarjev ima Dr. Dre.

Javno se je opravičil

Na svetovnem medmrežju sta bila sanjski par. Glasbeni mogulje instagram že ničkolikokrat uporabil kot platformo za izjave ljubezni svoji, ki jo je po le par mesecih romance popeljal pred oltar. Tega je zdaj že 24 let. A čeprav sta bila po fotografijah sodeč še po skoraj četrt stoletja nora drug na drugega, se je nekje moralo pošteno zalomiti. Kot strela z jasnega je zdaj namreč udarila novica, da je glasbenikova žena na začetku tedna vložila ločitvene papirje, na svojo stran pa pridobila neizprosno odvetnico zvezdnikov, ki je skozi ločitvene viharje vodila tudiinKo je Dr. Dre, lani drugi na Forbesovi lestvici najbogatejših veljakov iz sveta hiphopa, leta 1995 spoznal mlado odvetnico, so se mu zamajala tla pod nogami. V hipu ga je omrežila in mu ukradla srce, tako da ji je že par mesecev pozneje obljubil večnost. V nuji, da bi naredil Nicole za svojo ženo, pa je pozabil na sicer praktično, a nadvse neromantično predporočno pogodbo. To bi ga lahko zdaj precej zabolelo. Njegovo premoženje je namreč ocenjeno na vrtoglavih 800 milijonov dolarjev, polovico kupa zelencev pa bi lahko dobila njegova odtujena žena. Ta je kot povod za ločitev navedla precej ustaljene »nepremostljive razlike« in zahteva preživnino.Po skoraj četrt stoletja (vsaj navzven) idilične zakonske plovbe, med katero sta se Dreju in Nicole rodila sinin hčerka, je pred zvezdnikom ločitev in precej verjetno tudi boj za milijone. A če je zadnji dve desetletji užival v dokajšnjem miru, je v prvem delu svojega življenja bil že prenekatero osebno bitko. Prvič pri komaj 16 letih, ko je pod srcem njegovega tedanjega dekleta, 15-letne, začelo kliti njegovo seme, a je prvorojencamenda spoznal komaj 20 let pozneje. Leta 2008 je moral pokopati sina, ki ga je pri 20 letih v grob spravil prevelik odmerek drog, že leta prej pa je bil mladenič v središču sodne borbe, ko je njegova mamaod zvezdnika zahtevala pet tisočakov preživnine na mesec.Sicer pa je zvezdnik pred skokom v zakon oče postal še dvakrat, vselej z drugo žensko. A ni le to polnilo naslovnic. Leta 1991 so namreč zadonele besede televizijske voditeljice, ki ga je obtožila nasilja, češ da jo je poskušal pahniti po stopnicah. S tem je sprožila plaz, saj se je začelo oglašati vse več žensk, ki naj bi jim Dr. Dre pokazal tudi nasilno plat, med njimi bivša ljubimka, raperkain glasbena novinarka. A kljub resnim obtožbam so morale na opravičilo čakati več kot 20 let. »Pred četrt stoletja sem bil mlad moški, ki je preveč pil, v življenju pa nisem imel nikakršne strukture. A nič od tega ne opravičuje mojih dejanj,« se je leta 2015 javno opravičil za nasilne izbruhe. »Zdaj sem poročen že 19 let in si vsak dan prizadevam, da bi bil boljši moški. Tega si želim zaradi svoje družine, prosim tudi za nasvete in usmeritev. Delam vse, kar lahko, da ne bi bil spet moški, kakršen sem bil v mladosti. Želim se opravičiti ženskam, ki sem jim prizadejal bolečino. To globoko obžalujem in vem, da so ta moja dejanja za vselej zaznamovala življenje vseh nas.«