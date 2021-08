Po 19 letih nič več koruznika

Zanj prvi zakon

ki je kot simpatični Aidan v seriji Seks v mestu ogrel srce tudi osrednje junakinje, in njegova srčna izvoljenkasta vedela, da se imata rada. V potrdilo, da je njuna ljubezen tako močna kot pred skoraj dvajsetimi leti, ko se je rodila, morebiti celo močnejša in zrelejša, nista potrebovala uradne poročne listine. »Če si mlad par, ki si bo osnoval družino in imel otroke, par, ki začenja novo vejo na družinskem drevesu, potem je poroka čudovit dokaz predanosti. Tedaj ima nekakšen pomen. Toda v najinem primeru, na najini točki življenja, tega ne potrebujeva,« je lansko poletje Bo razložila, čemu z Johnom že 18 let živita na koruzi in o poroki niti ne razmišljata. Danes oba že s 60 leti in več življenjskimi izkušnjami za pasom pač ne bosta ustvarjala družine, njuna družina sta in bosta le onadva, za kar pa potrdila ne potrebujeta. Zato je Corbett zdaj še bolj presenetil z naznanilom, da sta si z Bo med lanskimi božičnimi prazniki, torej le nekaj mesecev po svetlolaskini trditvi, da se nikoli ne bosta poročila, izmenjala poročne zaobljube. »Nisva želela, da bi bilo 2020. le tisto leto, ki bi se ga vsi spominjali zgolj z mržnjo. Odločila sva se, da želiva iz tega bednega leta potegniti nekaj lepega, zato sva se poročila.«Že osem mesecev živita kot mladoporočenca, a do zdaj so za to vedeli le njuna družina in bližnji prijatelji. »Okoli božiča sva se poročila. Z Bo sva poročena! Mislim, da je zdaj prvič, da sem to povedal v javnosti. Najini bližnji so za to sicer vedeli, a ker oba nadvse ceniva zasebnost, nisva objavila naznanila. A zdaj veste,« je dejal igralec in ponosno pokazal poročni prstan, ki se mu zdaj, ko je maja dopolnil 60 let, prvič lesketa na roki. Nasprotno pa je za štiri leta starejšo Bo to drugi zakon. Prvič se je namreč poročila davnega leta 1976, takoj ko je zakorakala v polnoletnost, z Johnom Derekom pa je bila poročena vse do njegove smrti 22 let pozneje. »Nekatere skočijo zelo hitro spet v novo razmerje. Jaz nisem. O tem nisem razmišljala niti si nisem želela, pa tudi pričakovala nisem, da bom kdaj še koga spoznala. Menila sem, da bom kot nekatere moje večno samske prijateljice, ki pa so imele kljub samskemu statusu čudovito in polno življenje,« zato jo je 2002., ko je bila četrto leto vdova, udarilo kot strela z jasnega, ko je na slepem zmenku spoznala Johna. Ne ker bi vanj privolila iz želje po romanci, prej je šlo za uslugo stanovskemu kolegu. Corbett tistega prelomnega leta namreč ni imel spremljevalke, s katero bi odšel na podelitev oskarjev, zato je vskočil njegov prijatelj in agent Norby Walters ter mu za tisti večer priskrbel zmenek z Bo. »Med nama je takoj preskočila iskrica, hkrati pa sem ob njem začutila udobje in ugodje,« kar se ni spremenilo vse do danes. Tisto, kar je dokončno in za vselej prevesilo tehtnico v Johnov prid, pa je njegov smisel za humor. »Nenehno me spravlja v smeh. V očeh mu sveti neka posebna iskrica, poln je življenja, še tako majhna stvar pa ga lahko neznansko osreči. Zaradi njega je tudi vsak moj dan lepši in svetlejši,« je še pred kratkim opevala svojega ljubega in dodala, da čeprav sta po skoraj dveh desetletjih ljubezni bolj umirjena, že skoraj gnezdita, je njuna medsebojna privlačnost še vedno več kot živa, skoraj kot prvi dan.​Bo ni našla prave ljubezni le enkrat, pač pa kar dvakrat. V drugo s Corbettom, v prvo pa s 30 let starejšim režiserjem Derekom, s katerim sta z romanco dvignila precej prahu. Ne le zaradi precejšnje razlike v letih, pač pa tudi, ker je bil tedaj, ko mu je komaj 16 let stara Bo spodnesla tla pod nogami, poročen z, ki je zaradi Bo postala njegova že tretja bivša žena. Pred njo pa je bil poročen še z rusko balerinoin nato z nekdanjim Bondovim dekletom. A od trenutka, ko je zagledal Bo, zanj ni več obstajala nobena druga.