Po 18 letih konec ljubezni

Po 18 letih je konec zakona med kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in njegovo ženo Sophie. Slednja se je menda že izselila iz skupnega doma, njuni trije otroci pa bodo menda še naprej živeli z očetom, čeprav si bosta starševstvo delila. Odločitev, da gresta vsak svojo pot, je 51-letni premier sporočil na družbenem omrežju, enako sporočilo je nato na svojem objavila še Sophie, uradno izjavo pa so podali tudi iz premierjevega kabineta.

V zakonu so se jima rodili trije otroci, najmlajši šteje devet let.

»Pozdravljeni, vsi. S Sophie bi rada delila dejstvo, da sva se po mnogih globokih in težkih pogovorih odločila za ločitev. Še naprej bomo ostali ljubeča in tesno povezana družina, drug drugega globoko spoštujemo, spoštujemo tudi vse, kar smo do zdaj zgradili in kar bomo zgradili v prihodnje. Prosiva vas, da zaradi dobrobiti otrok spoštujete najino zasebnost,« se je glasilo sporočilo na družbenem omrežju, ki sta ga Justin in Sophie objavila tako v angleškem kot francoskem jeziku.

Trudeaujeva sta se poročila leta 2005, Sophie je bila od otroških let prijateljica Justinovega starejšega brata Michaela, ki je leta 1998 umrl pod plazom. Čeprav sta se poznala tako rekoč vse življenje, pa je iskrica med zdaj že kmalu bivšima zakoncema preskočila šele leta 2003. Kljub temu sta kmalu vedela, da si želita preostanek življenja preživeti skupaj, in še istega leta sta se tudi zaročila. V zakonu so se jima rodili trije otroci, najmlajši šteje devet let. Novica o razhodu je mnoge presenetila, saj je Trudeau še aprila, ko je Sophie praznovala 48. rojstni dan, na družbenem omrežju zapisal: »Od tega do onega in vsega vmes, nikogar drugega ne bi raje imel ob sebi kot tebe. Ljubim te, ljubezen moja.« Premier in Sophie se bosta sicer tudi v prihodnje skupaj udeleževala uradnih dogodkov, naslednji teden, kot so sporočili iz njegovega kabineta, družina skupaj odhaja tudi na počitnice. »Glavna skrb Sophie in premierja je, da otroke vzgajata v varnem in ljubečem okolju, kar bosta še naprej počela skupaj,« so med drugim sporočili iz njegovega kabineta.