Po 17 letih se poslavlja X Factor

V zadnjem sodniškem sestavu so bili Robbie Williams, Ayda Field, Louis Tomlinson in Simon Cowell. FOTO: cover images

Resničnostna oddaja X Factor, ki je iskala pevske talente, je prevetrila in spremenila televizijsko krajino. Glasbeni šov, ki nam je v 15 sezonah, ki so se odvile med letoma 2004 in 2018, dal glasbene zvezde, kot so One Direction, Little Mix in JLS,in, je na svojem vrhuncu pred male zaslone prikoval tudi 12 milijonov gledalcev na epizodo, licenco za oddajo pa je njen idejni oče, glasbeni mogul, prodal v kar 57 držav. Sobotni večeri so bili rezervirani za gledanje X Factorja, k uspehu tega je verjetno pripomogel tudi zvezdniški nabor sodnikov. V prvi sezoni, to je bilo prelomnega leta 2004, so nadobudne glasbenike hvalili ali pa z besedami trgali Cowell,in, v zadnji pred tremi leti pa so na vročih sodniških stolčkih ob Cowllu sedeli šein. In čeprav je resničnostni šov v svojih nacionalnih različicah po svetu še vedno neznansko uspešen, se je Cowell odločil, da je za originalno oddajo, ki je zanetila to vsesplošno evforijo, napočil čas slovesa. »Nikakršnega dvoma ni, da je šov globalno še vedno neizmerno uspešen in privlači milijone. A na Otoku je izgubil nekaj nekdanjega čara. Nekoliko je razvodenel,« je povedal vir in dodal, da Cowell ne želi, da njegov paradni konj postane tarča posmeha. Ne nazadnje ni umetnost le dobiti tako genialne ideje in je uresničiti, pač pa je treba tudi vedeti, kdaj odnehati. »Simon zna ustvarjati uspešnice. Je lastnik pravic za oddajo, zato se lahko odloči, kaj z njo. Zadnja stvar, ki si jo želi, je, da bi postala tarča posmeha, sploh glede na to, kakšen fenomen je bila.«Zadnja sezona oddaje v njenem tradicionalnem okvirju, ko so strogi sodniki iskali glasbene talente med milijoni navadnih smrtnikov, se je odvrtela leta 2018. Leto pozneje ji je sledila posebna sezona, ko so svoj glasbeni dar dokazovala zvezdniška imena. Nato pa je udarila pandemija, ki je ugasnila televizijske in filmske kamere po vsem svetu. Očitno je v tem času Cowell temeljito razmislil, kako naprej v popandemski čas. Ne več z X Factorjem, prepričan je, da je čas za nekaj novega in svežega. Gledalcem bo menda že letošnjo zimo postregel z novo oddajo Walk the Line, tudi glasbeno, ki pa ima skoraj primesi šova Kdo želi postati milijonar. V prihajajoči oddaji, ki v teh dneh zaposluje Cowlla, bodo svoje pevske darove pred sodniki primerjali nadobudni glasbeniki, dokler ne bosta v vsakokratni oddaji iz začetnega nabora pevcev ostala le še dva najboljša, pred katerima bo nato življenjsko pomembna odločitev: pobrati velikansko denarno nagrado ali pa nadaljevati v naslednjo fazo tekmovanja, kjer bo nagrada še večja, a ob tem tvegata, da izgubita vse, če bosta izločena. »Od oddaje si ogromno obetajo. Koncept je fantastičen, na kocki bo ogromno denarja. Skoraj kot glasbena različica oddaje Kdo želi postati milijonar,« je povedal vir.Cowell energijo in čas v teh dneh torej usmerja v novo oddajo, X Factor pa je postavil na stranski tir, morda za vselej. »Trenutno ni načrtov za nove sezone X Factorja,« so potrdili tudi pri televizijski mreži ITV, čeprav bo zadnja beseda Cowllova. »Vrata si je pustil priprta. Ostaja možnost, da se bo z X Factorjem vrnil leta 2023, a trenutno vse upe polaga v novo oddajo, od katere je odvisna tudi usoda X Factorja. Vsi upajo, da bo Walk the Line postala nov hit televizijske mreže ITV. Raje kot v preteklost namreč gledajo v prihodnost in se osredotočajo na nove, vznemirljive, drugačne formate oddaj.«