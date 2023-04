Plug zvezdniku polomil 30 kosti, zavedal se je vsega in čutil vse (FOTO)

Zvezdnika Jeremyja Rennerja je na novega leta dan povozil sedemtonski snežni plug. Igralec bi na kraju nesreče skoraj izkrvavel. Rešili so ga v zadnjem hipu, in sicer zaradi hitrega ukrepanja njegovega soseda zdravnika, ki je ustavljal krvavitev do helikopterskega prevoza v bolnišnico. Potem ko je njegovo življenje viselo na nitki, je zdaj pred dolgim okrevanjem. Toda Renner je v prvem intervjuju po januarski nesreči dejal: »Ja, še enkrat bi to storil, plug je namreč drvel naravnost proti mojemu nečaku.«

Prvega januarja je igralec s svojim snežnim plugom čistil dostop pred počitniško hišo ob jezeru Tahoe, nato je priskočil na pomoč še nečaku, ki je izpod debele snežne odeje želel odkopati svoj avto. Renner je očitno pozabil zategniti ročno zavoro na plugu in večtonska pošast je zdrvela proti nečaku. Igralec je želel skočiti nanj in ga ustaviti, a ga je vozilo potegnilo podse.

»Zagledal sem ga v mlaki krvi, ki je lila iz glave. Stekel sem k njemu, mislil sem, da je mrtev,« je Diane Sawyer povedal igralčev nečak. Sawyerjeva je namreč tista, ki se ji je uspelo dokopati do prvega intervjuja z zvezdnikom po nesreči. Razgovor bo 6. aprila predvajan na televiziji ABC News.

V napovedniku prihajajočega enournega televizijskega pogovora je Jeremy novinarki razkril, da je bil ves čas nesreče pri zavesti, spomni se vsake srhljive sekunde in bolečine. »Ogromno krvi je. Ni v dobrem stanju,« pa je slišati na posnetku klica na pomoč, v ozadju pa igralčevo hropenje, globoko dihanje v bolečinah in stoki. »Bori se!« so mu prigovarjali ljudje okoli.

Osem reber, zlomljenih na 14 mestih. Zlomljeni tudi desno koleno in golenica, desni in levi gleženj, desna rama ter ključnica. Sesedla pljuča. Rebro je preluknjalo jetra. Zlomljena čeljust. Poškodbe obraza in očesne jamice. Tako Sawyerjeva našteva Rennerjeve poškodbe, skupaj 30 zlomov. Pravi čudež, da je preživel. Temu pritrjuje tudi igralec, ki se je spraševal, kako bo videti, če preživi. »Bodo ostali le možgani in hrbtenica in bom kot znanstveni eksperiment?« se je pošalil in priznal, da je izgubil ogromno kosti in mesa, »a sem to nadomestil s titanom in ljubeznijo. Odločil sem se, da bom preživel!«

Zdaj mora okrepiti predvsem mišice. FOTO: Abc News

Oddaja bo ob pogovoru z zvezdnikom pokazala tudi njegov boj v bolnišnici, kjer je prve dni ležal v kritičnem stanju na oddelku intenzivne nege, pa njegovo pot okrevanja, po kateri še vedno stopa. Atrofirane mišice krepi z vajami za moč, pred dnevi se je prvič sam znova postavil na noge. Resda na posebni antigravitacijski tekaški stezi, ki mu omogoča premikanje z manj kot polovico lastne teže, pa vendar – hodil je!

S pomočjo antigravitacijske tekaške steze, po kateri se premika le s 40 odstotki svoje teže, je shodil. FOTO: Osebni Arhiv

Bo zvezdnik, ki je zaslovel v akcijskih filmih, še kdaj izvajal kaskaderske podvige? FOTO: Press Release