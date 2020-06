Ples in petje v New Yorku

Ples na ulicah je pritegnil paparace. FOTOGRAFIJE: Guliver/cover Images

Ali ni romantično? je naslov novega filma, v katerem nastopata 38-letnain 28-letni. Igralca iz Avstralije sta razveselila paparace, ki so ju ujeli med snemanjem v New Yorku.Zvezdnika sta minuli konec tedna dokazala, da znata plesati in se vrteti kot za šalo. Ob tem sta se še pretvarjala, da pojeta. Pred kamerami se jima je pridružila vrsta igralskih kolegov in plesalcev. Očitno bo film nekakšna mešanica med romantično komedijo in muzikalom.Oblečena sta bila v poslovna oblačila, Rebel je nosila rdečo obleko, ki je razkrivala ravno dovolj oprsja in kolen. Liam, ki je zaročenec ameriške igralke in pevke, pa je nosil klasično črno-belo obleko. Čez obraz se mu je bohotila bradica, lase pa je imel počesane na stran. Že pred časom je po spletu zakrožil posnetek, na katerem se igralca strastno poljubljata.Očitno upodabljata par, ki je nekoliko neuravnotežen, saj je Liam brezhibno lep, medtem ko je starejša Rebel malce bolj zaokrožena.V zabavnem filmu sledimo zgodbi Natalie, igra jo Rebel, ki je zelo cinična do ljubezni. A se z njo poigra usoda in nenadoma se znajde sredi intenzivne romantične komedije. Liam nastopa kot krasotec, ki je pritegnil Natalijino pozornost. Je pa zgodba še bolj zapletena, saj je tukaj tudi, ki je z Rebel nastopal že v megauspešnici Prava nota.Gre torej za lahkoten ljubezenski trikotnik. Za dobro mero so k sodelovanju povabili še druge uspešne in priljubljene igralce, kot stain. Slednja je prav tako pritegnila pozornost fotografov, saj je njena lepota naravnost osupljiva. Zvezdnica iz Bollywooda je že vse poletje na rumenih straneh svetovnega tiska, saj je začela ljubimkati z znanim ameriškim igralcem in glasbenikom. Film Ali ni romantično, ki ga režira, bo na velika platna prišel prihodnje leto na valentinovo.