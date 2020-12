Plenil dvor in zaklade prodajal na dražbi

REUTERS Adamo Canto je bil v Buckinghamski palači zaposlen kot pomočnik v strežbi. FOTO: Yui Mok/Reuters

je bil do nedavnega zaposlen v Buckinghamski palači, a plača, ki mu jo je ponujala britanska kraljica, mu, kot kaže, ni bila dovolj, saj je med službovanjem iz palače pokradel za kar 110.000 evrov dragocenosti. Večino njih, 37 od 77, je prodal na spletnih dražbah za velike vsote, a po prepričanju strokovnjakov za precej manj, kot je njihova resnična vrednost. Z eno od medalj je denimo zaslužil 370 evrov.Poleg nje je 37-letni Canto ukradel še več medalj, podpisano fotografijo princainter album s fotografijami, ki so jih posneli med obiskom ameriškega predsednika. Slednjega je prodal za 1700 evrov, skupno pa je s prodajo ukradenih reči zaslužil slabih 8000 evrov. Zdaj se je Canto, v Buckinghamski palači je bil zaposlen od leta 2015, znašel na sodišču, kjer je vse očitke priznal. Na sodbo pa mu ne bo treba čakati v priporu, saj ga je sodnik po plačilu varščine izpustil na prostost, a ga opozoril, da se mora zglasiti ob izreku kazni, sicer ga bodo obsodili še zaradi izmikanja sodišču. Grozi mu zaporna kazen.Cantu, ki je bil zaposlen kot pomočnik v strežbi, so med pandemijo dodelili dodatno delo, čiščenje, ki ga je izkoristil za krajo reči iz omaric zaposlenih, in tako so mu prišli na sled. »Dodatne naloge so mu omogočile dostop do prostorov in reči, do katerih sicer kot pomočnik strežbe ne bi prišel. Zasrbeli so ga prsti, a šel je predaleč in nekdo je opazil, da mu izginjajo stvari, ter obvestil policijo,« je pojasnil tožilec. Ko so pri Cantu opravili hišno preiskavo, so našli precej ukradenih predmetov, nato je nekdo zasledil, da se je na ebayu prodala medalja, ki jo podeljuje kraljica za posebne zasluge.»Policisti so račun osebe, ki je pod uporabniškim imenom AdamoSalvatori123 medaljo prodajala, povezali s Cantom in ugotovili, da je prodal 37 predmetov, ki jih je odnesel iz Buckinghamske palače,« je še dodal tožilec. Nekaj ljudi je že pred meseci pogrešilo svoje dragocenosti, med njimi sir. Ta si je med eno od državniških proslav moral izposoditi medaljo, ki jo mora po protokolu nositi, saj svoje ni našel, a takrat zadeve ni prijavil policiji, misleč, da jo je založil.