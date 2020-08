Plemiči, za katerimi vzdihujejo dekleta po svetu

Ferdinand von Habsburg je uspešen dirkač.

Britanska revija Tatler, ki piše v glavnem o slavnih in bogatih, med katere seveda spadajo tudi plemiči, je objavila seznam najbolj zaželenih, a manj znanih kraljevih mladcev. In prvi na lestvici je nam zelo blizu, gre namreč za nadvojvodo. Triindvajsetletnik je potomec enega nekoč najbolj vplivnih vladarjev v Evropi, avstrijskega cesarja. Bil je zadnji avstrijski cesar in ogrski kralj, ki je vladal med letoma 1916 in 1918, ko je monarhija razpadla. Ferdinand se je rodil v Salzburgu, njegova velika strast pa so avtomobili, je namreč poklicni dirkač.O sebi pravi, da so mu v življenju najpomembnejše tri reči, družina, vera in domovina, letos pa je v sklopu obveznega služenja vojaškega roka pomagal tudi med pandemijo covida-19. »Trenutno sem avstrijski vojak in vse so nas poklicali na pomoč. Polnimo zaloge in skrbimo, da bo vse, kot mora biti, če bodo ljudje zboleli,« je o svoji vlogi pred časom povedal mladi nadvojvoda.V kraljevo družino, ki je nekoč vladala nedaleč od nas, v Grčiji, se je rodil še en postaven plemič – princ, ki ga mnoge predstavnice nežnejšega spola primerjajo kar z grškim bogom, saj se ponaša z izklesanim telesom, glavo pa mu krasijo svetli kodri. Rodil se je v New Yorku, kjer obiskuje tudi univerzo, privlačen videz je 19-letniku omogočil tudi nastop v ameriški nanizanki, v kateri sicer igra njegova teta princesaAchileas je tretji od petih otrok princesein princa, sledilce na družabnih omrežjih pa redno razveseljuje s fotografijami eksotičnih potovanj in razkošnih zabav. Na Tatlerjevem seznamu mu družbo dela tudi dve leti starejši brat princ, krajše, ki ga je mati narava prav tako obdarila s svetlimi lasmi in vitko, a mišičasto postavo. Družina si je zelo blizu z britanskimi kraljevimi in njegov krstni boter je britanski princ, čeprav je slednji od njega starejši le 17 let.Nekoliko starejša dekleta medtem vzdihujejo za 26-letnim nemškim princem, potomcem rodbine, ki so istoimenski deželi v današnji Spodnji Saški vladali do konca prve svetovne vojne. Princ, ki od leta 2002 živi v Münchnu, je obiskoval vojaško akademijo Sandhurst, aktiven je tudi na dobrodelnem področju. Pred časom sta se z mamo, princeso, udeležila posebnega ultramaratona, v sklopu katerega sta pretekla in prehodila 100 kilometrov gorskega terena, da bi zbrala denar za pomoč Filipinom.Akademijo Sandhurst, ki je zelo priljubljena med člani kraljevih družin, je obiskoval tudi 31-letni princ, najmlajši sin liechtensteinskega princain luksemburške princese, ki je 16. v vrsti za liechtensteinski prestol, a se mu menda ne mudi najti življenjske sopotnice in se ustaliti, na uradne dogodke in prireditve raje s seboj pelje sestro, princeso