Plastika za več kot pol milijona

63.000

evrov so iztržila pisma Tupaca Shakurja.

Prva dražba pri avkcijski hiši Sotheby's, v celoti posvečena hiphopu, je celo presegla pričakovanja, si manejo roke organizatorji, nadvse zadovoljni z izkupičkom. Prodali so namreč več kot 120 najrazličnejših predmetov in spominkov, naravnost šokirala pa je cenena plastična krona, ki jo je nekoč nosil, saj je iztržila kar 505.000 evrov.Kar dvakrat več od predvidevanj, a kot so vseskozi poudarjali strokovnjaki, ne gre za sam modni dodatek, ki ga je sloviti raper, znan tudi kot Biggie Smalls, nosil na fotografiranju, temveč za zgodbo v ozadju: zvezdnik si je krono nadel tri dni pred svojo smrtjo 1997., njegov tragični konec pa je še danes ovit v tančico skrivnosti in buri duhove. Ter spodbuja domišljijo predvsem tistim, ki goreče verjamejo v zaroto, ne nazadnje je podoben konec pol leta prej doletel nekdanjega prijatelja, pozneje pa velikega tekmeca: oba so pokončale krogle iz orožja, ki ga je uradno držal neznanec. In prav zato so tudi Shakurjeva pisma, točneje, 22 jih je bilo na prodaj, šla za med: glasbenik jih je namenil svoji srednješolski ljubezni, zaslužila so 63.000 evrov.Vrnimo se h kroni: Biggie je zanjo odštel le nekaj evrov, kupil pa jo je v zadnjem trenutku, da bi popestril fotografije, ki jih je ustvaril. Ta se je tako lahko podpisal pod znameniti portret z rdečim ozadjem Kralj New Yorka, na katerem pozira kralj hiphopa s krono na glavi. Na dražbi so prodali tudi številne plakate, znamke, plakete, kose garderobe, denimo pisano jakno skupine Salt-N-Pepa, oblekoin športne copate air jordan, ki so bile ustvarjene prav zanj. Veliko več od predvidene vsote je zaslužila tudi zapečatena kopija pesmi Beat Pop, ena temeljnih skladb hiphopa, v izvedbi Rammellzee in K-Ro: namesto treh tisočakov je prinesla kar 106.000 evrov.