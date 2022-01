Meghan dobila tožbo, a toliko znaša odškodnina

Meghan Markle je dobila tožbo proti britanskemu časniku, ki ga je obtožila kršitve avtorskih pravic ter posega v zasebnost. To je časnik storil s tem, ko je objavil odlomke pisma, ki ga je vojvodinja napisala očetu. Sodnik je časniku, ki je poraz sprejel in se odrekel pravici do pritožbe na drugostopenjsko sodišče, naložil plačilo enega funta odškodnine.

Pismo naj bi napisala z zavedanjem, da vsebina lahko pride v javnost. FOTO: Cottonbro/pexels

Časnik mora palači plačati še sodne stroške, tako svoje kot stroške tožeče stranke, kar bi lahko naneslo več kot milijon evrov. Mark Stephens, strokovnjak s področja medijskega prava, je dejal, da je moralo biti s primerom nekaj hudo narobe: »Odškodnine za tovrstno kršitev zasebnosti se gibajo med 80.000 in 130.000 evri, kar kaže na to, da tožba Marklove ni bila povsem upravičena. Kot smo slišali med obravnavami, naj bi tožnica pismo napisala z zavedanjem, da lahko vsebina pride v javnost, torej bi lahko rekli, da je sama kršila svojo pravico do zasebnosti.«

Marklova je ves čas trdila, da gre pri tožbi bolj za načelo kot denar. Kot je dejala, je zadovoljna z izidom, saj je na sodišču zmagala. »To ni le moja zmaga, ampak zmaga vseh, ki jih je bilo kdaj strah postaviti se zase in za tisto, v kar verjamejo. Najbolj pomembno je, da lahko zdaj zberemo pogum in preoblikujemo tabloidno industrijo, ki ljudi spodbuja h krutosti in služi na račun laži in bolečine, ki jo ustvarja,« je dodala Meghan.

Da je časnik primer izgubil, je moral po ukazu sodišča objaviti tudi na eni od naslovnic. Kdaj bodo to storili, so lahko izbrali sami, sodišče pa jim je določilo, kako velike črke morajo za to uporabiti. Izbrali so dan po božiču, ko je prodaja najslabša; da je Meghan dobila sodno bitko, pa natisnili povsem na dno.