Plačali bi za spanje s Kate Moss

Papirnat denar ni dober, za filmčke se lahko potegujete le s kriptovalutami.

Najbolj dragoceno, kar lahko podariš drugemu, je čas. Trenutek, ki mine, se namreč nikoli ne vrne. A prav to, nekaj trenutkov svoje zasebnosti, bo najvišjemu ponudniku dala, ki je z modnih brvi zakorakala v vode skoraj umetniškega performansa ter se namesto pred fotografski objektiv postavila pred kamero. Umetnica, s katero je supermanekenka združila moči, želi namreč raziskovati »idejo ikonskega znotraj svetov zasebnega in javnega«, Kate pa je to njej novo področje umetnosti združila z dobrodelnostjo. Tri kratke filmčke, ki jo pokažejo med spanjem, med vožnjo in na sprehodu, namreč prodaja najboljšemu ponudniku, izkupiček pa bo šel dobrodelni organizaciji Gurls Talk, ki poskuša olajšati življenje ženskam v duševni stiski. Seveda pa ni nikakršno presenečenje, da se je na spletni dražbi najsrditejši boj vnel prav za posnetek lepotice med spanjem.S tistimi, ki bodo najgloblje segli v žep, bo delila tri izseke svoje zasebnosti. Eden jo bo lahko opazoval med vožnjo. Drugi med sprehodom. Tretji posnetek, v katerega je usmerjene večina pozornosti, pa razgali Kate med spanjem, kako se nežno premetava in obrača na rjuhah kremne barve, morda celo malenkost zasmrči, ob vsem pa – toliko razkrije hiter pogled – je pod rjuho vsaj zgoraj brez ene same krpice. Petnajst tisoč evrov je znesek, ki ga je za Kate med spanjem pripravljen ponuditi zaenkrat najvišji ponudnik. No, tolikšna je vrednost tega, kar je pripravljen plačati, saj je Mossova z nekoliko nenavadno dražbo stopila v sodobne čase, v katerih se ne plačuje z evri, ameriškimi dolarji ali angleškimi funti, temveč v kriptovalutah. Dražene filmčke si lahko ogleda vsak, a le tisti, ki ga bo kupil, ga bo dobil v last, poleg pa še zvočni certifikat, ki ga bo posnela lepotica.»Bistvo umetnosti je zame vselej ležalo v trenutku. Čas je namreč tisto, ki ga nikdar nimamo dovolj in ki nikogar ne čaka. Zato me zanima, kdo si bo želel kupiti in imeti trenutek mene, mojega časa,« je o projektu dejala Mossova, nekdaj ena najbolje plačanih manekenk na svetu. Pridala je še, da je k odločitvi, da pri tem sodeluje, precej dodalo tudi dejstvo, da bo lahko nekomu, ali pa kar več njim, vsaj nekoliko pomagala.