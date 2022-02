Pismo prodali za 39.000 evrov

Na dražbi so za kar dvakratno ceno prodali pismo, ki ga je davnega leta 1568 napisala Marija I. Škotska. Dražbena hiša je pričakovala, da bo zanimanje veliko, saj je bila Marija pomembna zgodovinska osebnost, še zlasti za Škote, a ni se jim sanjalo, da bodo kos papirja, ki poleg kraljičine pisave vsebuje še pripis njene osebne pomočnice, dražili tudi interesenti iz tujine, še manj, da bo zanj kdo ponudil skoraj 39.000 evrov, za kolikor so ga na koncu tudi prodali.

Risbo je ustvaril Robert Beale, ki je prisostvoval usmrtitvi. FOTO: Robert Beale/wikipedia

Marija je dva meseca po tem, ko je pobegnila z gradu Lochleven, kamor so jo zaprli po prisilnem odstopu s prestola, pisala francoskemu veleposlaniku v Angliji in ga prosila, da škotskemu plemiču Georgeu Douglasu omogoči varno pot v Francijo, kjer naj bi ta v njenem imenu kralja prosil, da ji zagotovi svobodo.

8. februarja 1587 so jo usmrtili.

Ali je pismo kdaj našlo naslovnika, ni znano, znano pa je, da je Marija prebegnila v Anglijo, kjer je hotela zatočišče poiskati pri sestri, angleški kraljici Elizabeti I., a so jo ujeli in obtožili, da je sodelovala pri zaroti, da bi njeno sestro ubili, njo pa razglasili za kraljico Anglije. V ujetništvu v Angliji je preživela 19 let, nato je stopila pred sodnika.

Da ji sodijo, so zahtevali Elizabetini ministri zaradi mnogih spletk in poskusov, da bi to odstranili s prestola. Mariji so sodili zaradi sodelovanja pri zaroti in načrtovanju Elizabetinega umora, ki bi jo nato na prestolu nasledila sama. Po precej pristranskem in nepoštenem sojenju, tako so vsaj prepričani zgodovinarji, so jo spoznali za krivo ter jo 7. februarja 1587 obsodili na smrt z obglavljenjem. Izvršitev je bila določena za naslednje jutro.

V dražbeni hiši so bili presenečeni, da so se za pismo nekdanje škotske kraljice zanimali ljudje z vseh koncev sveta.

Kot je bilo takrat v navadi, sta rabelj in njegov pomočnik pred usmrtitvijo pokleknila pred Marijo in jo prosila odpuščanja, na kar jima je odgovorila: »Odpustim vama z vsem svojim srcem, upam, da bo vsaj za zdaj konec mojih težav in trpljenja.« Usmrtitev žal ni šla gladko, rablju je uspelo šele v tretje, po eni od legend naj bi mu namenoma izročili topo sekiro, da bi Marija v zadnjih trenutkih čim bolj trpela, kar pa ni bilo nikoli potrjeno.