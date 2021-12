Pirelli 2022 je ustvaril Bryan Adams

Spet je izšel koledar, ki je veliko več kot to: nosi namreč ime slovite blagovne znamke pnevmatik Pirelli, pod ikonično tiskovino, ki z nekaj prekinitvami izhaja od leta 1964, pa se je podpisal glasbenik in fotograf Bryan Adams.

Pred premiero zbolel

Kanadski zvezdnik je, kot smo že poročali, pred objektiv postavil svoje stanovske kolegice in kolege, torej glasbenice in glasbenike: tokratni nastopajoči so Cher, Rita Ora, Jennifer Hudson, St. Vincent, Saweetie, Grimes, Normani, Kali Uchis, Bohan Phoenix in Iggy Pop, na eni od fotografij pa nastopa tudi sam.

Takole je poziral Iggy Pop. FOTOGRAFIJI: Pirelli/Bryan Adams/Reuters

Znameniti koledar, ki seveda ni na prodaj, okoli 20.000 izvodov je vsako leto namenjeno elitnim izbrancem in Pirellijevim poslovnim partnerjem, je svojo premiero doživel v ponedeljek v Milanu, slovesnega dogodka pa se zaradi okužbe s covidom-19, že druge, pravzaprav, Adams ni mogel udeležiti; zbrane je tako 62-letnik pozdravil prek videopovezave iz bolnišnice in razodel, da si je želel poustvariti glasbenikovo življenje na turneji, ki ga je prepletel z nekaj domišljije in razkošja.

Pirelli, ki se vrača po enoletnem premoru, saj mu je lani izid preprečil koronavirus, je, kot rečeno, prvi koledar izdal v šestdesetih, golote na njegovih straneh takrat ni bilo; po letu 1974 je sledilo desetletje premora zaradi gospodarske krize, v osemdesetih pa je sledil razcvet koledarja, ki je odtlej slovel po erotičnih in drznih prizorih. Pomanjkljivo oblečena so pozirala najbolj zveneča imena iz mode, glasbe in filma, zadnja leta pa se koledar umika od svoje razgaljene tradicije in postavlja v ospredje drugačne koncepte. Oblečene, vsekakor.

1964. je izšel prvi Pirellijev koledar.

Adams se je pridružil elitnim fotografskim imenom, ki so ustvarila Pirellijev koledar, kot so Peter Lindberg, Annie Leibowitz, Terence Donovan, Mario Testino, Karl Lagerfeld, Patrick Demarchelier in Terry Richardson. Pred njegov objektiv so se postavili že številni zvezdniki iz filmske in glasbene industrije, politiki, športniki in celo kronane glave, Elizabeta II. mu je pozirala ob zlatem jubileju. Glasba vsekakor ostaja njegova prva ljubezen, februarja prihodnje leto pa naj bi stopil tudi na ljubljanski oder.