Piqueja povezujejo z vročo Dragano, je ona kriva, da se je razšel s Shakiro?

Nogometni zvezdnik Gerard Pique je po skoku čez plot v središču pozornosti. Po dvanajstih letih zveze s seksi Shakiro naj bi se Katalonec najprej zapletel z mamo soigralca Pabla Gavija, kasneje so ga povezovali z barcelonsko študentko, zdaj pa so v javnost začele curljati informacije, da je za propad zveze s Shakiro kriva makedonska starleta Dragana Spasovski, ki že dlje časa živi v Bolgariji.

»Govorice o nama so zelo glasne in aktualne, a za zdaj o tem ne bi govorila,« je dejala za lokalni medij. »Res je, da se poznava, obstajajo tudi najine skupne fotografije in tega ne morem zanikati. O ostalih detajlih, vsem kar se danes dogaja pa ne morem govoriti,« je dejala Dragana.