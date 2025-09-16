  • Delo d.o.o.
Tuji trači

Pippo Baudo premoženje razdelil otrokoma in – tajnici

Katii Ricciarelli ni všeč, kar je Pippo Baudo zapisal v oporoki. Kar tretjino njegove lastnine bo dobila njegova dolgoletna asistentka.
Ni prav, da ima tajnica dostop do enakega dela dediščine kot Tiziana in Alessandro, je Katia Ricciarelli povedala v nedavnem intervjuju. FOTO: Promocijsko gradivo

Ni prav, da ima tajnica dostop do enakega dela dediščine kot Tiziana in Alessandro, je Katia Ricciarelli povedala v nedavnem intervjuju. FOTO: Promocijsko gradivo

Dina Minna je bila 36 let osebna asistentka Pippa Bauda. FOTO: Getty Images

Dina Minna je bila 36 let osebna asistentka Pippa Bauda. FOTO: Getty Images

Ni prav, da ima tajnica dostop do enakega dela dediščine kot Tiziana in Alessandro, je Katia Ricciarelli povedala v nedavnem intervjuju. FOTO: Promocijsko gradivo
Dina Minna je bila 36 let osebna asistentka Pippa Bauda. FOTO: Getty Images
T. J.
 16. 9. 2025 | 07:51
A+A-

Dina Minna, dolgoletna tajnica in asistentka legendarnega italijanskega televizijskega voditelja Pippa Bauda, ki je umrl prejšnji mesec, je prek svojega odvetnika izdala pravno opozorilo slavni sopranistki in nekdanji Baudovi ženi Katii Ricciarelli zaradi izjav, ki jih je že izrekla, poroča italijanska novinarska agencija Ansa, in tudi tistih, ki jih najverjetneje še bo.

Minnova namreč zahteva, da Katia Ricciarelli, ki se je marsikdo tudi v Sloveniji spomni zaradi nastopa v ljubljanski Operi leta 1992, »spremeni ton in uporabi primernejše izraze v odnosu do nje«. Opozorilo je prišlo tik pred televizijsko oddajo z znamenito pevko kot gostjo, ki bo v nedeljo.

Zaplet ob branju Baudove oporoke

Dina Minna je bila 36 let osebna asistentka Pippa Bauda. FOTO: Getty Images
Dina Minna je bila 36 let osebna asistentka Pippa Bauda. FOTO: Getty Images

Zaplet se je začel ob branju Baudove oporoke, v kateri je Minnovi dodelil tretjino vsega. Tako bo Baudovo premoženje, ocenjeno na kakih deset milijonov evrov, enako razdeljeno med njegova otroka, hčer Tiziano in sina Alessandra, in njo. Natančen znesek ni znan, a je bil nekdanji televizijec poleg tega, da je prejemal zelo visoke honorarje, tudi lastnik petih hiš v Rimu, večinoma v središču, drugih nepremičnin vse do Sicilije, in dveh gradbenih podjetij.

»Menim, da ni prav, da ima tajnica dostop do enakega dela dediščine kot Tiziana in Alessandro,« je Katia Ricciarelli povedala v intervjuju za Il Messaggero. Z Baudom je bila poročena med letoma 1986 in 2004. Mimogrede, Dina Minna je bila Pippova asistentka kar 36 let. »Ne vem niti, zakaj je umrl,« je dejala Ricciarellijeva in dodala, da si ni nikoli predstavljala, da ji bo odvzeta možnost, da se zadnjič poslovi od človeka, ki je bil njen življenjski partner devetnajst let. »Novico o Pippovi smrti sem izvedela iz sožalnih sporočil, ki so jih pisali prijatelji in kolegi, 16. avgusta zvečer.«

Ne vem niti, zakaj je umrl.

pippo baudoslovooporokapremoženjeItalijasmrtdedovanjedediščina
