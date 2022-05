Pionirju hip hopa 16 let zapora zaradi umora: nož za meso dvakrat zarinil v prsni koš

V zgodovino se je vpisal kot eden od pionirjev hip hopa. Kidd Creole, ki se je rodil kot Nathaniel Glover, je z bratom Melvinom v 70. letih preteklega stoletja namreč zaslovel kot član ikonske hiphoparske skupine Grandmaster Flash & the Furious Five, ki je položila temelje za razvoj žanra in bila leta 2007, čeprav je zaradi notranjih nesoglasij na začetku 80. let razpadla, sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla.

Zaslovel je kot član skupine Grandmaster Flash and the Furious Five. FOTO: Wikipedia

Zdaj pa je vtis, ki ga je raper pustil na glasbi, trajno omadeževal njegov status morilca. Že pretekli mesec ga je porota po le nekaj urah pretresanja dokazov, ki jih je slišala med sojenjem, spoznala za krivega umora brezdomca leta 2017, sodnik pa mu je zdaj izrekel kazen. Glasbenik bo naslednjih 16 let preživel v zaporu, po prestani kazni pa ga čaka še pet let življenja pod nadzorom.

Bilo je avgusta pred petimi leti okoli polnoči. Kidd Creole, za katerega so dnevi slave že davno minili, je živel v newyorški soseski Bronx in blizu doma delal kot varnostnik. Tiste usodne noči je na poti na delo šel mimo brezdomca Johna Jollyja. »Kako gre?« ga je ta pobaral, morda vljudnostno, morda je upal na kak kovanec, a Kidd si je neznančevo opazko sredi noči razložil kot osvajalsko potezo.

»Če povem po pravici, mislil sem, da je gej. In ker sem mislil, da je gej, sem tudi mislil, da on misli, da sem jaz gej, saj me je vprašal Kaj dogaja. To me je nekoliko vznejevoljilo,« je priznal raper in dodal, da je Jolly dokončno pritisnil na njegov notranji sprožilec, ko se mu je poskušal malce približati. »Poskušal sem se nekoliko umakniti, a se mi je vseeno približal. Zato sem vzel nož in ga zabodel.«

Leta 2007 so bili sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla. Kidd Creole je tretji z leve. FOTO: Reuters

Natančneje, kuhinjski nož za meso mu je dvakrat zarinil v prsni koš, nato pa hladnokrvno odšel na delo. Tam se je preoblekel, opral nož in ga pozneje odvrgel v kanalizacijski kanal pri bližnji postaji podzemne železnice.

Našli so ga turisti

Brezdomca je v krvi pustil na ulici, kjer ga je našla skupina turistov in ga nemudoma odpeljala v bolnišnico. A bilo je prepozno, izgubil je preveč krvi. »Želim si, da ne bi nikoli naletel nanj. Vse je moja krivda, ker sem se odločil, da ga zabodem. Za to moram prevzeti odgovornost,« je Kidd dejal policiji, ki mu je že dan pozneje prišla na sled, našla tudi nož in ga aretirala. A kljub priznanju se je Creole pred sodiščem izrekel za nedolžnega, njegov odvetnik Scottie Celestin pa je napad z nožem poskušal prikazati kot samoobrambo.

»Bilo je v New Yorku po polnoči. Kdo te tam in sredi noči vpraša, kako gre, in ima pri tem dobre namene? Strah mojega klienta je bil upravičen,« je dejal in še dodal, da za Jollyjevo smrt sploh niso bile krive vbodne rane, temveč kombinacija alkohola in pomirjeval, ki so mu jih vbrizgali v bolnišnici. Na drugi strani pa je tožilstvo zatrjevalo, da so Kidda vodili homofobni vzgibi. »Mu je kaj preprečevalo, da bi odkorakal stran? Ne. Sredi ulice je popolnega neznanca večkrat zabodel in hladnokrvno odšel.«

Od aretacije pred petimi leti je bil Kidd Creole ves čas v priporu v newyorški kaznilnici Rikers Island.

Glasbenikov odvetnik je nad razsodbo razočaran, a že napoveduje pritožbo. »Šestnajst let zapora je močno pretirano. Ta kazen ni odsev dokazov, v njej ni upoštevanih nikakršnih olajševalnih okoliščin, temveč so nanjo vplivali zunanji dejavniki.«