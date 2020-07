Pijani milijonar na Hrvaškem z norim početjem ogrožal ljudi (FOTO)

FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Zloglasni milijonar, znan tudi kot kralj instagrama, s katerim se je nedavno na dopustu na Korčuli fotografirala nekdanja pevka Hajdi , je nedavno prispel na Jadran z luksuzno ladjo in že povzroča nemalo preglavic hrvaškim organom v modrem.Nedavno so ga posneli, kako je s svojim vodnim skuterjem vozil manj kot sto metrov stran od obale, čeprav je po zakonu dovoljeno glisiranje v oddaljenosti 300 metrov od obale. Za kršitelje je predpisana kazen od tri do 15 tisoč kun (od 400 do 20.000 evrov).Njegova prijateljica,je na instagramu napisala, da jih je ustavila pristaniška kapitanija zaradi divjanja z vodnim skuterjem in jih kaznovala.Vesela ekipa pa vse svoje nepremišljene podvige beleži na instagramu. Tako se da razbrati, da so se, preden so se usedli na vodni skuter, prepustili pijančevanju. Objavili so posnetek, kako polnijo lubenico z vodko.Bogatašu, ki trdi, da je obogatel s pokrom, je na jahti, kot kaže, dolgčas. Če sodimo po fotografijah, je s prijatelji nabavil pravi top, iz katerega so streljali krogle, in to kar v naravnem parku na otoku Lastovo. Iz hrvaške policije so pozneje zapisali, da so topovske krogle na fotografiji iz stiropora, topova pa sta repliki, ki so si jih zabave željni pomorščaki za namen fotografije izposodili v eni od bližnjih restavracij na Lastovu.Policija je v primeru zloglasnega milijonarja v dveh tednih, kolikor se je zadržal na hrvaški obali, posredovala od dva- do trikrat, pišejo hrvaški mediji. Bilzerian je Hrvaško zapustil, pot pa bo nadaljeval v Grčiji.