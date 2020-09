Pijana ubila človeka, sedela bo že drugič

Zvezdniški dnevi, ko je igrala v seriji Melrose Place, so davno mimo.

Ni se dovolj pokesala

Prehitro in nekoliko okajena je priletela v drug avto.

Po treh letih za zapahi mora nazaj še za najmanj sedem let.

krat so ji sodili zaradi istega usodnega dogodka.

Svojo kazen je že odslužila., ki si je svoj utrinek zvezdniške slave priigrala v ameriški žajfnici Melrose Place, nadvse priljubljeni v 90. letih, je zaradi uboja ženske v avtomobilski nesreči, ki jo je svetlolasa igralka zakrivila po nekaj kozarčkih, namreč že odsedela tri leta za zapahi pa tudi sledeča pogojna svoboda treh let je že za njo.A je sodnica zdaj presodila, da je bila prvotna kazen treh let premila, sploh ker Locanova menda ni zadostno prevzela krivde in se pokesala, zaradi česar gre zaradi usodne avtomobilske nesreče izpred desetih let znova za zapahe. Tokrat za osem let, a bo po slabih sedmih letih lahko zaprosila za predčasni izpust.Pisal se je 27. junij 2010, bilo je nekaj po deveti uri zvečer, ko se je igralkino življenje – pa tudi življenje dveh drugih – za vselej spremenilo. Po nekaj kozarčkih v baru se je Amy namreč usedla za volan in pritisnila na plin. Nekoliko premočno, saj je, ko se je zgodilo usodno trčenje, vozila okoli 30 km/h nad dovoljeno hitrostjo. Ter priletela v avto, v katerem sta sedela newyorški odvetnikin njegova žena, ki sta ravno zavijala na dovoz do svoje hiše.Amy je priletela v sovoznikovo stran avtomobila Seemanovih, od silovitosti udarca pa je bila Helen mrtva na kraju samem, Fred pa težko poškodovan. Policija je aretirala zvezdnico na kraju nesreče, ta pa je, čeprav je vozila prehitro in imela v krvi alkohol, zatrdila, da krivda ni zgolj njena. Le nekaj minut prej je namreč butnila ob motorista, ki jo je nato preganjal, za njo hupal, s tem pa jo tako zamotil in znerviral, da za volanom ni bila več dovolj zbrana in pozorna.Zaradi uboja ji je sodnik pri prvem sojenju leta 2013 prisodil tri leta ječe, čeprav jih je tožilstvo zahtevalo sedem. Pozneje ji je drug sodnik kazen poskušal podaljšati, a neuspešno. Zdaj, ko je Locanova mislila, da je že vse za njo, saj je že odslužila tako zaporno kot pogojno kazen, pa jo je ameriško sodstvo vnovič udarilo. Spet druga sodnica, že tretja v njenem primeru,, je namreč odločila, da je bila prvotna kazen premila, da je Amy z zvračanjem krivde na druge poskušala zmanjšati svojo odgovornost, povrhu pa zaradi pijanske preteklosti pomeni nevarnost drugim.Zatorej še osem let zapora. Igralkin odvetnik je poskušal vnovično obsodbo ovreči, češ da ji ne morejo večkrat soditi zaradi istega zločina, a je v ameriški zakonodaji očitno luknja, zaradi česar je beseda sodnice obveljala.