Zapuščina Amy Winehouse na dražbi

Njena glasbena zapuščina je izjemna. Amy Winehouse se je kljub kratki karieri v zgodovino zapisala kot ena najvplivnejših in najbolj nadarjenih ustvarjalk, oboževalci ji še danes, deset let po mnogo prezgodnji smrti, ostajajo zvesti. Zato ni dvoma, da bodo osebni predmeti britanske pevke na novembrski dražbi, ki jo organizira Julien's, pritegnili številne gorečneže z debelimi denarnicami, izkupiček od prodaje pa bo namenjen fundaciji Amy Winehouse, ki mnogim pomaga v boju proti mamilom in alkoholu ter mlade spodbuja k zdravim odločitvam.

Spominek za vsakogar

Ravno odvisnost je v prezgodnji grob pahnila komaj 27-letno Amy, ki je z dvema studijskima albuma Frank in Back to Black navdušila glasbeni svet: 23. julija 2011 so jo našli mrtvo na njenem domu v Londonu, dober mesec po tem, ko je po koncertni polomiji v Beogradu odpovedala evropsko turnejo. Obleka, ki jo je nosila, ko je zadnjič stala na odru, bo po oceni poznavalcev prinesla najmanj 15 tisočakov, skupno pa si nadejajo nabrati nekaj milijonov, ne nazadnje bo na prodaj več kot 800 kosov garderobe, spominkov, odrskih pripomočkov, modnih dodatkov, glasbil, besedil, fotografij in še marsičesa.

Dražba bo na začetku novembra. FOTOGRAFIJI: Carlo Allegri/Reuters

Skrušeni starši so sklenili, da je čas, da se ločijo od hčerkinih osebnih predmetov in jih ponudijo v trajno last oboževalcem, zbirateljem in muzejem; ti bodo po njihovem prepričanju zgledno ohranjali spomin na Amy, ki ni bila le pevka in glasbenica, ampak tudi avtorica odličnih besedil in modna ikona, pri tem pa upajo, da bodo za fundacijo zbrali čim več sredstev in tako številne mlade podprli na pravi poti ter jim omogočili obetavne priložnosti.

Cene niso zasoljene in značilno dražbene, za obleko je treba v povprečju odšteti po tri tisočake, za preostale predmete pa manj kot stotaka, zato da bi si lahko čim več udeležencev dražbe, ki bo potekala v živo na Beverly Hillsu in prek spleta 6. in 7. novembra, izborilo svoj dragoceni spominek.