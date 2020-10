Pevki bosta zibali

osebni arhiv Svetovno slavo je Rowlandovi prinesla megapopularna zasedba Destiny's Child. FOTO: Osebni Arhiv

Priklenjena na posteljo

GETTY IMAGES Prikupna Joss bo postala mamica. FOTO: Zak Hussein/Getty Images

Zbuja se prestrašena

Neverjetno je, da v meni raste novo bitje. A ga bom morala spraviti iz telesa!

Je vitalna, privlačna, polna energije. Na prvi pogled kot dvajsetletnica. Vseeno pa za, ki bo čez nekaj mesecev praznovala okroglo štiridestico, ne bi mogli reči, da je še vedno rosno mlada, vsaj z biološkega vidika plodnosti ne.Zato jo je kar nekoliko presenetilo, ko ji je pod srcem začelo rasti novo življenje, sad njene ljubezni z možem. »Ohlapno, kar tako, sva se sicer pogovarjala o morda še enem otroku. Nato pa je udarila pandemija, imela sva ljubi čas, da sva si rekla, da lahko poskusiva. Kar bo, bo.« A še preden ji je to uspelo dobro izreči, je že zanosila, kar je tudi zvezdniška zaljubljenca ujelo nekoliko nepripravljena.Še pred nekaj meseci je bila, tako je ocenila, v najboljši formi svojega življenja. Kljub temu je zdaj, z vnovično nosečnostjo, v prvem trimesečju čutila vseobsegajočo utrujenost, že izčrpanost, da se še iz postelje skoraj ni mogla in želela zvaliti. In je bila tudi v resnici prve tri mesece bolj ali manj priklenjena na posteljo, zaradi česar poskuša zdaj, ko je nosečniška utrujenost prešla, nadoknaditi zamujeno.»Izvajam jogo, hodim na sprehode, se raztezam,« seveda ob pomoči in nasvetih fizioterapevta. In čeprav je sprva nekoliko omahovala, ali naj v teh čudnih časih z oboževalci sploh deli svojo radostno novico, je nato pretehtala želja ljudi opomniti, da je življenje vendar in vselej pomembno. Ne glede na to, v kakšni krizi se znajdemo. »In da lahko zanosim tudi še zdaj, s štiridesetico pred vrati ... To je ogromno. Življenje je pomembno.«Kelly, ki je prvič zakorakala na pot materinstva pred slabimi šestimi leti, ko ju je s Timom osrečil prvorojenec, ve, kaj jo čaka. In se prihoda štručke neizmerno veseli.Nasprotno se je njena stanovska kolegica, ki bo pri 33 letih v prvo postala mamica, znašla na vrtiljaku čustev, ko niha med srečo zaradi nosečnosti in grozo, že paniko zaradi poroda. Tako močno, da se včasih celo prepotena zbuja v krču strahu. »Partner me poskuša pomiriti, da bo bolečina le začasna,« je povedala pevka, ki je pred nekaj dnevi razkrila, da je že 17 tednov v radostnem pričakovanju. Le da zanjo ni bilo le srečno in brezskrbno, saj ji je bilo prve tri mesece nenehno slabo, zdaj pa jo grabi strah pred bolečinami poroda.»Neverjetno je, da v meni raste novo bitje. A ga bom morala spraviti iz telesa. Groza. Najraje bi zajokala. Včasih se sredi noči zbudim in pomislim, da me je strah. Resnično groza tega.« In tedaj je ne more pomiriti niti njen, bodoči očka, s katerim je naposled našla ljubezensko srečo. Čeprav pred njim ni živela kot nuna in je vsake toliko čutila metuljčke zaljubljenosti, je vendar mislila, da nikoli ne bo našla pravega zase. In je celo razmišljala o dogovorjenem zakonu. A ji je pot nato prekrižal glasbenik Cody, čeprav se ne ve, ne kdaj ne kje. Zgolj to, da ji je ukradel srce.