Pevka Sia posvojila dva 18-letnika

Madonna je posvojila dva malčka iz afriške republike Malavi. FOTO: Michelly Rall/getty Images

Iskala ga je dve leti

WENN.COM Angelina Jolie ima z Bradom Pittom tri biološke otroke, še tri je posvojila. FOTO: Mtg/zds Wenn.com

Sia se je več let trudila, da bi zanosila. FOTO: Reuters

Poleg bioloških imajo posvojene

Povedala sem mu, da ga želim posvojiti, in ker je bil uradno že odrasel, je lahko še istega dne odšel z mano.

Ekscentrična umetnicaje lani, potem ko se je dolga leta trudila, da bi postala mama, posvojila kar dva že skorajda odrasla otroka. Zdaj se je odločila o tem tudi spregovoriti, hkrati pa poziva vse, ki imajo finančne možnosti ter si otrok želijo, naj se odločijo za posvojitev.Štiriinštiridesetletnica je dejala, da si je vse življenje želela biti mama, a ji ni bilo namenjeno, da bi otroka sama rodila. Z bivšim možem, filmskim ustvarjalcem, sta poskušala tudi z umetno oploditvijo, a neuspešno.Nato sta šla leta 2016 vsak svojo pot in Sia je dejala, da si je vzela nekaj let le zase, da bi znova našla sebe, nato pa si je lani povsem po naključju ogledala dokumentarni film o rejniških družinah. In njeno življenje se je v trenutku spremenilo, pravi.»V njem je nastopal 16-letni fant in v trenutku sem se zaljubila vanj. Starejši otroci imajo veliko nesrečo, saj težko najdejo posvojitelje. Vsi si želijo dojenčkov ali nekaj let starih malčkov. Pri meni je bilo drugače. Ko sem ga videla, sem nemudoma pomislila, to je moj sin,« je dejala pevka, a ni želela razkriti najstnikovega imena niti ničesar, kar bi lahko razkrilo njegovo identiteto.»Vedela sem, da mu želim pomagati, a dolgo je trajalo, da sem ga našla. Ko mi je uspelo, je bil star že 18 let in počasi bi moral zapustiti rejniški sistem. Povedala sem mu, da ga želim posvojiti, in ker je bil uradno že odrasel, je lahko še istega dne odšel z mano,« je izkušnjo opisala Sia in nadaljevala: »Edino, za kar me je prosil, je bilo, ali lahko z nama odide še njegov bratranec, ki je živel z njim. Glede na to, da sem imela dve prazni sobi, sem se strinjala, in ne glede na to, da Cheja nisem poznala in ga nisem še nikoli videla, se je tistega večera tudi on vselil v mojo hišo.«Pozneje je izvedela, da fanta sploh nista bratranca, temveč zgolj prijatelja, a ji je bilo vseeno. »Bila sem povsem blažena, da ju imam oba ob sebi, in v zadnjem letu, kolikor živimo skupaj, sem spoznala, da je Cheju bilo namenjeno biti moj sin. Vse se izide, kot se mora, to verjamem že dolgo, zdaj pa se je le še potrdilo,« je dodala Sia, ki priznava, da ni lahko biti mama dvema skorajda odraslima otrokoma, ki sta za nameček še precej travmatizirana zaradi izkušenj v rejniških družinah, a je ponosna nanju in na napredek, ki sta ga dosegla v zadnjem letu.Res da je Sia posebna, ker je k sebi vzela dva skoraj odrasla fanta, so pa posvojitve med zvezdniki že dolgo nekaj povsem vsakdanjega. Ponuditi dom otroku, ki je iz takšnih ali drugačnih razlogov ostal brez njega, se odločajo tudi tisti, ki imajo svoje biološke otroke, med njimi sta najbolj znana denimo kmalu bivša zakoncain, ki jih imata kar šest, tri biološke in tri posvojene.Šest, od tega dva biološka, jih ima tudi kraljica popa. Igralkaje posvojila oba svoja otroka, dečka in deklico, enako njena stanovska kolegica. Za ta korak sta se odločila tudi britanski igralecin njegova že bivša žena, ki imata poleg dveh bioloških hčera še dve posvojeni. Dve posvojeni hčerki imata tudi igralkain njen mož, glasbenik. Heiglova je menda že od nekdaj vedela, da želi otroka posvojiti, saj je posvojena tudi njena starejša sestra.je po rodu iz Koreje, moji starši so jo posvojili, tri leta preden sem se rodila jaz, in vedno sem vedela, da si želim, da bi bila tudi družina, ki si jo bom nekega dne ustvarila sama, videti tako. Z Joshem sva se o tem začela pogovarjati, preden sva se sploh zaročila. S partnerjem moraš biti na isti strani glede teh reči, drugače pač ne gre. Pogovarjala sva tudi o bioloških otrocih, a sva se odločila, da ga najprej posvojiva, potem bomo pa videli,« je pred časom dejala Heiglova.