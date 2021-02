Pevka se želi osvoboditi očetovega jarma

Osamosvojitev pevke podpira tudi Miley Cyrus, ki ji podporo izraža na lastnih koncertih. FOTO: Scott Barbour/Getty Images

Nastopa, snema albume, sodeluje pri televizijskih šovih, torej se lahko tudi odloča sama zase, so prepričani podporniki gibanja. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images

Nikoli ne bom nehala ljubiti občutka, ko sem na odru.

12

let je že pod njegovim nadzorom.

Njen vzpon med zvezde je bil izjemen. Njen padec pa je pretresel svet. Ob tem pa še vedno trajajoča sodna bitka za skrbništvo. Tako je kratko in jedrnato poskušal napovednik za sicer neavtoriziran dokumentarec o življenju nekdanje pop princeskepremamiti gledalce, da bi prek plačljivega kanala pretočnih vsebin Hulu in ameriškega televizijskega kanala FX spremljali pevkino življenjsko zgodbo, ki jo je na filmski trak ujela režiserkaIn očitno je napovednik dosegel svoje, saj so odzivi na dokumentarec Framing Britney Spears, premierno predvajan minuli konec tedna, odlični. Odlični in hkrati zgroženi, saj je film, ki je sicer delo New York Timesa, vnovič obudil zanimanje za zvezdnico, ki se neuspešno poskuša otresti očetovega (sodno določenega) nadzora.»Koliko groznih moških pijavk je imela v življenju. Hvaležna sem za svoje starše, ki so me kot deklico ščitili v tej nori industriji,« se je na film odzvala igralka. In seveda dodala ključnik #FreeBritney (Osvobodimo Britney). Podobno pa v luči dokumentarca s klicaji poziva k osvoboditvi pevke izpod očetovega nadzora tudi vse daljša vrsta drugih, od zvezdničinih oboževalcev do vplivnežev iz sveta zabavne industrije, med temi. Če omenimo le tri.O filmu le tvitnilaDokumentarec je prek intervjujev z ljudmi, blizu pevki, in odvetniki, ki so vpleteni v dolgotrajno sodno bitko, s katero se pevka poskuša otresti očetovega skrbništva, vnovič osvetlil zvezdničino težavno preteklost, prepojeno z duševnimi stiskami, zaradi katerih je leta 2008 doživela popoln (in javen) duševni zlom, ki je privedel do njene izgube svobode. V luči živčnega zloma ji je bila namreč že pred 12 leti s sodnim odlokom odvzeta pravica samostojnega sprejemanja odločitev.Vse njene poklicne in zasebne odločitve pa tudi upravljanje njenih milijonov je tedaj prevzel oče. A čeprav je to sprva mirno sprejela, je lani stopila pred sodnika, z željo, da skrbništvo dodelijo komu drugemu. A se položaju skrbnika njen oče ni želel odpovedati niti ji prošnje ni odobril sodnik, zaradi česar se Spearsova že več kot pol leta v sodni dvorani bori za osvoboditev izpod očetovega jarma. Tedaj pa je med njenimi podporniki vzniknilo tudi gibanje Osvobodimo Britney, k čemur ne pozivajo le njeni oboževalci, tudi prenekateri zvezdniki – med temi so med bolj glasnimiin– so prepričani, da je več kot dokazala, da si zasluži avtonomijo. Ne nazadnje je v dobrem desetletju, odkar je pod očetovim nadzorom, izdala štiri nove glasbene albume in bila je sodnica v televizijskem šovu X Factor, torej je povsem sposobna sama odločati o sebi in svojem življenju. Vse to je pod drobnogled vzel nov dokumentarni film.V središču filma je morda vprašanje popolnega nadzora, ki ga ima Jamie nad hčerko, a hkrati odpira režiserka s filmom širšo razpravo o ženskah v zabavni industriji ter splošnem odnosu do zvezdnic, ki jih javnost označi za težavne in nore. Koščke v mozaik dodajo verjetno tudi izseki intervjujev z Britney od njenih otroških let, saj je gledalce dokumentarca pretreslo, s kako neprimernimi in seksualno obarvanimi vprašanji se je pevka soočala od svojega 10. leta dalje.Ustvarjalci filma so želeli za film pridobiti Britneyjino sodelovanje. ​A kot ne sme sprejemati lastnih odločitev, tako ne more dajati intervjujev. Prepričani niso niti, da je prošnja po sodelovanju pri filmu sploh prišla do nje. A čeprav si končnega izdelka ni ogledala vnaprej, naj bi zdaj že pogledala film o sebi. V odziv je le čivknila, da je zdaj vse, kar si želi, da bi bila normalna oseba. »Nikoli ne bom nehala ljubiti občutka, ko sem na odru. A zdaj si jemljem čas zase, da se naučim biti običajna oseba. Zgolj osnove vsakdanjega življenje,« je tvitnila. »Kar mislimo, da vemo o življenju drugega, ni nič v primerjavi s tem, kakšna sta ta oseba in njeno življenje v resnici.«