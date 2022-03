Pevka na robu anoreksije, oboževalce skrbi: To je okostnjak (FOTO)

»Kaj se ti je zgodilo,«, »Shujšana si, si v redu?«, »Oh, ne Jessica, ali si v redu?«, »To je okostnjak,« so le nekateri izmed komentarjev, ki jih je prejela Jessica Simpson pod fotografijo, ki jo je nedavno objavila na instagramu.

Jessice se spominjamo kot nadarjene pevke, ki je ponosno nosila svoje obline. Čeprav je imela težave s težo (ta ji je neprestano nihala), še nikoli ni tako drastično shujšala. Po tretji nosečnosti je tehtala 110 kilogramov, ljudje so jo omalovaževali in se ji posmehovali, po zadnji nosečnosti pred dvema letoma pa je v šovu Ellen potožila, da zaradi svojih kilogramov niti hoditi ne more. Njeno psihično stanje jo je pripeljalo tudi do težav z alkoholom, in kot je povedala ob neki priložnosti, se sprva sploh ni zavedala, koliko pije. »Mislila sem, da me alkohol delala pogumno in da imam zato več samozavesti, a je bilo ravno nasprotno. Pravzaprav sem zaradi alkohola utihnila. Molčal sem in bila neumna.«

Jessica se je nazadnje posvetila zdravemu življenju in v rekordnem času shujšala za kar 50 kilogramov, a mnogi menijo, da je pri hujšanju pretiravala.

Kaj pravite na njeno preobrazbo?