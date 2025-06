Pevka, ki jo imajo radi tudi Slovenci, šokirala! »Z Nenadom sva se odločila, da greva vsak svojo pot«

Priljubljena hrvaška pevka je šokirala oboževalce. Maja Šuput je namreč na družbenih omrežjih nepričakovano sporočila, da sta se z možem Nenadom Tatarinovom po šestih letih zakona ločila.

»Življenje naju včasih popelje po različnih poteh, zato sva se z Nenadom odločila, da greva vsak svojo pot, a še vedno živiva v družinskem vzdušju. Ločitev je že nekaj časa za nama, za naju je konec – prišel je čas in dosegla sva jo sporazumno, mirno, brez kakršne koli drame ali solz – bolj v slogu 'hvala za vse in srečno'. Iz te ljubezni ostaja milijon čudovitih spominov in najpomembnejše – najin otrok, zaradi katerega bova za vedno ostala ekipa. Je najina skupna in največja prioriteta, s katerim oba aktivno sodelujeva v vsakdanjem življenju. Še vedno sva družina – le v novi obliki in tako kot prej imava pozitivno vzdušje, v katerem najin otrok odrašča srečen in ljubljen. Prav zaradi mladoletnega otroka nisva in ne bova dajala nobenih izjav na to temo. Prosimo za spoštovanje najine zasebnosti, ko nadaljujeva z novim poglavjem najinega življenja. Z ljubeznijo in nasmehom!« je Maja zapisala v zgodbi na Instagramu.

Priljubljena pevka in podjetnik sta se zaljubila leta 2017, poročila maja 2019, dve leti pozneje pa se jima je rodil sin Bloom.