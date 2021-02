Pevka je najbolj srečna in že razmišlja o receptih z materinim mlekom

Pet mesecev se je trudila, a jo je nato ob vsakem mesečnem perilu zajela žalost. Kajti čeprav sta Joss Stone in njen srčni izbranec Cody DaLuz vso ljubezen in energijo usmerjala v posteljne radosti, v katere sta polagala upe o osnovanju lastne družine, otročička ni in ni bilo.



»Začela sem se spraševati, ali nisem morda že prestara. Ali je morda kaj narobe z mojimi jajčeci. Ali sem morda večer prej popila kozarec vina preveč in se seme zato ni prijelo,« je pevka začela iskati krivdo v sebi. Zato je oktobra lani kriknila od veselja, ko je lahko sporočila, da je naposled v radostnem pričakovanju. Ki pa, čeprav si je 33-letna zvezdnica otroka srčno želela, ni bilo le veselo in srečno, saj jo je grabil strah pred bolečinami poroda. Tako vseobsegajoč strah, da se je včasih v paniki potna zbujala iz sna. Kar pa se je izplačalo. Tako ve zdaj, ko je v roke naposled vzela svojo prvorojenko, malo Violet Melisso.



Malčica se ni pravilno obrnila, zato je na svet privekala s carskim rezom. »Ali ni ljubka?!« se svoje dojenčice ne more nagledati pevka, od ponosa pa razganja tudi novopečenega očeta, ki je prepričan, da sta najlepši dekleti na planetu prav njegovi. Njegova Joss in Violet. Čeprav mlada mamica in očka vse do poroda nista vedela, ali ju bo pozdravila deklica ali deček. »Odločila sva se, da ne želiva vedeti za spol. Na tiho sem si sicer želela deklico, čeprav nimam ničesar proti fantkom,« je dejala pevka, Cody pa je pridal, da je od prvega ultrazvoka čutil, da bo dobil hčerko. In četudi je očka šele nekaj dni, se je v novi vlogi menda že izjemno izkazal. Večina zadolžitev, kot je, denimo, menjavanje umazanih plenic, je zdaj namreč na njegovih plečih, saj Joss še okreva po operaciji. »Lahko pa jo dojim, kar nekoliko boli, a je vseeno čudovito.« Tako izjemno, da je pevka, ki na youtubu objavlja tudi posnetke domače kuharske oddaje, že začela razmišljati o novih receptih, s katerimi bi navdušila novopečene mamice. »Morda so kakšne čudne jedi, pri katerih lahko uporabim materino mleko.«

