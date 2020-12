Pevka in igralka sta se zaročili

osebni arhiv Gwyneth je menda očarana nad izbranko bivšega moža. FOTO: osebni arhiv

Skupna fotografija na noč čarovnic

GETTY IMAGES Chris se je z Dakoto želel poročiti že lani. Ga je zdaj uslišala? FOTO: Jeff Spicer/Getty Images

Skupaj ju je spet spravila njegova bivša

Slika je lahko precej zgovornejša od besed. Kajti čeprav še nikjer ni bilo mogoče uradno zaslediti, da utegnejo v meki slavnih v bližnji prihodnosti doneti poročni zvonovi, sta prstana na rokah dveh lepotic vsekakor zavrtela kolesje govoric o zaroki in bližajoči se poroki.Na roki pevkese je namreč med njenim nastopom v oddajizalesketal velikanski diamant, po zvezdniških kuloarjih pa je zavel šepet, da se je lepotica na tihem zaročila s pevcem, s katerim sta se pred le nekaj meseci spoznala prek aplikacije za zmenke. Ogromen smaragd na levem prstancupa je zanetil ugibanje, ali se lepa igralka in njen srčni izbranecpo treh skupnih letih vendar nista odločila svoje ljubezni in pripadnosti potrditi še uradno.Novica o morebitni zaroki Lane Del Rey je večino presenetila. Še na začetku leta je bila namreč vsaj uradno še vedno v razmerju s policistom, ki je s šovom o delu newyorških policistov postal tudi zvezda resničnostne televizije. A je marca nato čivknil, da se je njegovo razmerje s pevko izpelo, delovne obveze obeh naj bi bile preveč za njuno ljubezen, vseeno pa da še ostajata v stikih kot prijatelja.V vsakem primeru pa Lana očitno ni izgubljala časa in se je že začela ozirati za novo ljubeznijo, tokrat precej sodobno prek aplikacije za zmenke. In naletela na Claytona. In čeprav porajajoče se nove romance ni brž obesila na veliki zvon, njenim najbolj zvestim sledilcem na družabnih omrežjih ni ušlo, da sta si golobčka avgusta začela slediti na instagramu, si izmenjavati sporočila, tudi z nekaj precej vročimi odzivi na kakšne fotografije, prvo skupno pa sta objavila na noč čarovnic. In tedaj se je zvezdnici na roki že lesketal bleščeč prstan, ki ga ni skrivala niti med nedavnim nastopom.Ali je v govoricah o zaroki kaj resnice, bo pokazala prihodnost. Kot tudi, ali jo bo zaroka tudi v resnici popeljala do oltarja. Ne bi bilo namreč prvič, da bi Lana in zaročenec namesto pred oltar zakorakala po ločenih poteh. To se je namreč zgodilo že pred šestimi leti, ko je po treh letih ljubezni zapustila tedanjega zaročenca. Menda ker škotski pevec ni razčistil z demoni svoje preteklosti, čeprav se je po tihem šepetalo, da naj bi imel pri razdrti zaroki prste vmes tudi stasiti fotograf italijanskega roduKot se je okoli Laninega prstana spletla cela romantična zgodba, podobno je prstan kriv za govorice o zaroki Dakote in Chrisa. Le da bi v njunem primeru načrtovanje skoka v zakon lahko pričakovali, saj sta se lepa igralka in prvi glas skupine Coldplay zaljubila že pred dobrimi tremi leti. Videvati naj bi se začela oktobra 2017, mična igralka pa ni omrežila le pevčevega srca, pač pa naj bi bila nad njo navdušena tudi zvezdnikova bivša žena, prepričana, da mu bo odlična partnerica in tudi izjemna mačehain, ki sta se rodila iz ljubezni med zvezdnikoma.Gwyneth naj bi celo bila tista, ki je zaljubljenca spet spravila, ko sta se lani za bežnih nekaj trenutkov razšla! Ne ker bi se nehala ljubiti, pač pa zaradi razhajajočih se ciljev in želja. Kajti medtem ko naj bi se Martin z Dakoto želel ustaliti, poročiti in ustvariti družino, igralka na ta gromozanski korak ni bila pripravljena. Vsaj tedaj še ne. A se je očitno marsikaj spremenilo, saj se na njeni levici zdaj šopiri čudovit smaragd, ki naj bi bil prstan zaobljube.