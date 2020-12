Pevka darovala milijon za cepivo

John Krasinski, zgoraj na sredini, je zbral navdihujoče zgodbe.

Leto 2020 se na veselje večine naposled izteka. Vrstile so se slabe in slabše novice, razpoloženje je bilo prežeto z malodušjem in tesnobo. V teh razmerah so se tudi številni zvezdniki izkazali s potezami v dobro vse skupnosti.Zavedajoč se, da je odkritje cepiva nujno, če se želimo vrniti v normalno življenje, je zvezdnica countryjale nekaj hipov po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo, milijon dolarjev darovala za raziskave virusa. Njen velikodušni prispevek je dobil univerzitetni medicinski center v Nashvillu, od koder so pevkina sredstva usmerili v razvoj cepiva Moderne, ki so mu v teh dneh pristojni že prižgali zeleno luč.Ameriški didžejje na instagramu zagnal Klub Karantena (Club Quarantine) in v živo prenašal vrtenje popularnih skladb. Morda ne zveni kot nekaj revolucionarnega, a po začetnih nekaj sto gledalcih je privabil več sto tisoč ljudi, da so se vključili v njegov program in s plesom po dnevnih sobah odganjali depresijo. Med temi tudiinV zdravilno moč glasbe pa verjame tudi francoski operni pevec, ki je med zaprtjem države svojim sosedom v Parizu dvigoval razpoloženje s prepevanjem z balkona, že hitro pa so z njim peli vsi v okolici. Podobno kot smo to gledali v Italiji, ki se je v svojih najbolj črnih tednih proti strahu borila s petjem in predvajanjem glasbe na balkonih in terasah. Javnemu prepevanju smo se med spomladanskim valom epidemije pridružili tudi pri nas.Še nekoliko drugačen pristop k širjenju boljšega počutja pa je ubral ameriški igralec in režiser, ki je konec marca pod ključnikom #SomeGoodNews (Nekaj DobrihNovic) ljudi prek družabnih omrežij nagovoril, naj z njim delijo osebne izkušnje, ki so jim v teh dneh narisale nasmeh in zaradi katerih so se počutili bolje. V odgovor je dobil na tisoče prijaznih posnetkov in iz njih ustvaril youtubovo serijo. Serijo resničnih, pozitivnih in navdihujočih zgodb.Da je manjkalo zaščitne opreme, sploh v prvem valu, ni skrivnost. In kot so se pri nas šivilje in drugi lotili izdelovanja mask iz blaga, tako se je tudi ameriški modni oblikovalec, sicer najmlajši zmagovalec resničnostnega šova Project Runway, s skupino svojih šivilj namesto dizajnerskih oblačil lotil izdelovanja mask. Po najboljših močeh je pomagala tudi pevka, ki je sodelovala pri dobrodelnem virtualnem koncertu, na katerem so zvezdniki zbirali sredstva za pomoč medicinskim sestram. Poleg tega sta z možem, ki ima v lasti restavracijo, ves mesec za zdravstvene delavce pripravljala tople obroke in jim jih tudi dostavljala.Čeprav pandemija ni prizanašala nikomur, so zvezdniki vedeli, da so manj ranljivi. Že aprila so zagnali spletni izziv All-in, v sklopu katerega so darovali svoje predmete in storitve za dobrodelno dražbo. Izkupiček so namenili najbolj prizadetim. Ponujali so na primer snemanje skladbe s, serenado, majhno vlogo v novem filmuinSlednji je zagnal tudi zbiranje sredstev, ki bi vsem zagotovila dostop do vsaj enega obroka na dan, medtem ko se je zbiranja sredstev za splošen dostop do zdravstva v najranljivejših predelih sveta lotil filmarin v dobrodelnem branju zgodb zbobnal na kup zveneča imena, kot soin